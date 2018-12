BlackRock(MD) annonce l'ajournement des assemblées extraordinaires des porteurs de parts du iShares Balanced Income CorePortfolio(MC) Index ETF et du iShares Balanced Growth CorePortfolio(MC) Index ETF







TORONTO, 03 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK) et gestionnaire du iShares Balanced Income CorePortfolioMC Index ETF (« CBD ») et du iShares Balanced Growth CorePortfolioMC Index ETF (« CBN » et, avec le CBD, les « Fonds iShares »), annonce que, puisque le quorum des assemblées extraordinaires des porteurs de parts des Fonds iShares qui devaient avoir lieu le 3 décembre 2018 (les « assemblées ») n'a pas été atteint, les assemblées ont été reportées. La reprise des assemblées a été prévue pour 8 h 30 (heure de Toronto) le 7 décembre 2018 au Suite 6300, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, Toronto (Ontario) M5X 1B8. Aux assemblées de reprise, l'ordre du jour des assemblées sera traité par les porteurs de parts de chaque Fonds iShares qui y assisteront en personnes ou par procuration.



À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à préparer un avenir financier prometteur. À titre de fiduciaire pour le compte de nos clients, nous leur offrons les produits de placement et les solutions technologiques dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 30 septembre 2018, la société gérait des actifs de l'ordre d'environ 6,44 mille milliards de dollars américains pour le compte d'investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez visiter le site de la Société au www.blackrock.com/ca | Twitter : @blackrockCA | Blogue : www.blackrockblog.com/can .

