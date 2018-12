Avis aux médias - Stimuler l'innovation et la croissance des PME - La Ville de Montréal dévoile les 40 entreprises sélectionnées pour le Parcours Innovation PME Montréal 2019







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, invite les représentant des médias au dévoilement des 40 petites et moyennes entreprises (PME) sélectionnées pour prendre part au Parcours Innovation PME Montréal 2019.

Date : Mardi 4 décembre 2018



Heure : 17 h 25 Arrivée des médias

17 h 35 Allocution de Robert Beaudry



Lieu : Hall d'honneur de l'hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est

