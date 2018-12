Pratt & Whitney Canada reçoit l'aval de Transports Canada pour une augmentation importante des seuils de cycles pour les moteurs PT6A-140, ce qui profitera à l'ensemble des exploitants







RENO, Nevada, 3 décembre 2018 /CNW/ - Pratt & Whitney Canada, filiale d'United Technologies Corp. (NYSE: UTX), a annoncé aujourd'hui que Transports Canada autorise la hausse des seuils de cycles des moteurs PT6A-140, -140A et -140AG. Ces augmentations, rendues possibles grâce à des études sur modèle et à des essais approfondis, prolongeront la durée de vie des pièces à fatigue oligocyclique, comme les disques de la turbine du compresseur et de la turbine de travail, ainsi que le rouet.

« Nous nous engageons à explorer et à mettre au point des solutions novatrices qui assurent la continuité des activités en vol de nos clients, tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'entretien, explique Nicholas Kanellias, vice-président, aviation générale chez Pratt & Whitney Canada. Pour la vaste majorité des exploitants de moteurs de la série PT6A-140, ces améliorations repoussent le remplacement obligatoire des pièces à fatigue oligocyclique. »

Un cycle moteur est comptabilisé chaque fois que le moteur est mis en marche, effectue un vol, puis est éteint. C'est plutôt un cycle moteur abrégé qui est ajouté au compteur lorsqu'un moteur demeure allumé entre les vols. Les seuils maximaux de cycles pour la série de moteurs PT6A-140 ont été augmentés jusqu'à 60 % pour les pièces suivantes : de 12 000 à 16 000 cycles pour le disque de la turbine de travail, de 10 000 à 16 0000 cycles pour le disque de la turbine du compresseur, et de 19 000 à 29 000 cycles pour le rouet. Aussi, en ce qui concerne le nombre de cycles abrégés équivalant à un cycle complet, il passe de deux à cinq pour le disque de la turbine de travail.

« Ces données représentent des avantages indéniables en ce qui concerne les coûts d'entretien des moteurs PT6A-140, affirme M. Kanellias. Pour les exploitants qui démarrent souvent leurs moteurs PT6A-140, ces changements signifient que nos clients profiteront d'un temps de service sans dépose optimal jusqu'à la deuxième révision à 8 000 heures. Les exploitants effectuant moins de démarrages constateront une incidence sur les cycles moteurs au-delà de la troisième révision à 12 000 heures. Ils doivent toujours comptabiliser les cycles moteurs, mais profitent d'une réduction des coûts d'entretien et connexes. »

« Les seuils maximaux de cycles associés au moteur PT6A ne dictent pas le calendrier de révision, seulement le remplacement nécessaire d'une pièce particulière, précise M. Kanellias. L'initiative actuelle accroît la valeur pour les exploitants en élevant un moteur doté d'attributs améliorés vers un autre sommet de performance et de durabilité. Voilà pourquoi les exploitants à la recherche d'une fiabilité et d'un rendement inégalés considèrent la famille de moteurs PT6A comme un choix évident. »

Les clients de Pratt & Whitney peuvent profiter de solutions souples et sur mesure, axées sur l'optimisation de la disponibilité et la réduction des coûts d'entretien. La solution FASTMC (acquisition, stockage et transmission des données de vol) et le programme d'analyse d'huile favorisent une gestion de l'état moteur proactive, prédictive et préventive afin d'aider les clients à optimiser leurs activités et à réduire leurs coûts d'exploitation.

