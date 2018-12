Point sur la situation économique et financière du Québec : des signaux positifs en vue d'un premier budget







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la mise au point sur la situation économique et financière du Québec présentée aujourd'hui par le premier ministre, François Legault, et le ministre des Finances, Éric Girard, en vue du premier budget qu'ils déposeront au printemps. L'intention d'accélérer les investissements des entreprises ainsi que de maintenir l'équilibre budgétaire envoie des signaux positifs au milieu des affaires.

« Les mesures annoncées pour accélérer l'amortissement de matériel et d'équipement, notamment dans le secteur manufacturier, qui s'ajoutent à celles récemment annoncées par le gouvernement fédéral, permettront de stimuler l'investissement privé. Ces mesures soutiendront également les entreprises dans la poursuite de leur virage vers l'industrie 4.0. et, ultimement, dans l'augmentation de leur productivité », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre.

« L'accès à une main-d'oeuvre qualifiée constitue le principal enjeu pour la croissance future de nos entreprises. Le Québec et sa métropole sont déjà en situation de plein-emploi dans plusieurs secteurs d'activité, et la rareté de la main-d'oeuvre continuera de s'accentuer. Le premier budget qui sera présenté par le gouvernement Legault dans quelques mois devra donc comprendre des mesures visant à élargir le bassin de main-d'oeuvre disponible et à optimiser l'adéquation formation-emploi », a poursuivi Michel Leblanc.

« En vue du prochain budget, le milieu des affaires s'attend à des actions concrètes pour réduire le fardeau fiscal des entreprises et des particuliers, afin d'assurer notre compétitivité, notamment en regard de la récente réforme fiscale américaine. Une modernisation du régime fiscal sera également de mise afin d'assurer une plus grande équité dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Par ailleurs, des investissements majeurs dans les infrastructures de transport, notamment les transports collectifs, seront requis afin d'améliorer la fluidité des déplacements à l'échelle métropolitaine », a ajouté M. Leblanc.

« Le milieu des affaires salue l'engagement du gouvernement à maintenir une saine gestion des finances publiques et à accélérer le remboursement de la dette au cours des prochaines années. Cela permettra de conserver une marge de manoeuvre face à la réduction anticipée de la croissance économique », a conclu Michel Leblanc.

