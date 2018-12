TC Emballages Transcontinental fait preuve de leadership en responsabilité sociale en installant un système antipollution de haut calibre à son usine Transcontinental Flexstar







MONTRÉAL et RICHMOND, Colombie-Britannique, 03 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental est fière d'annoncer que son usine Transcontinental Flexstar de Richmond, en Colombie-Britannique, s'est dotée d'un incinérateur thermique régénérateur, un système antipollution de haut calibre. Le système, d'une capacité de 50 000 pieds cubes standards par minute, capte les composés organiques volatils (COV) et les polluants atmosphériques émis par les différents flux d'échappement de l'usine, y compris par les presses, les contrecolleuses et les activités de la salle des encres. TC Emballages Transcontinental a investi près de deux millions de dollars dans ce projet qui permettra à Transcontinental Flexstar d'améliorer la qualité de l'air environnant, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'usine.



TC Emballages Transcontinental s'efforce de travailler de façon concertée avec ses parties prenantes internes et externes afin d'exercer ses activités de manière responsable. « L'un de nos objectifs est de réduire l'empreinte environnementale de nos activités, entre autres en encourageant une culture avant-gardiste au sein de nos entités d'affaires, explique Brian Reid, président de TC Imprimeries Transcontinental et de TC Emballages Transcontinental. La qualité de l'air est une constante préoccupation, et nous cherchons toujours à limiter et à contrôler nos émissions de contaminants atmosphériques, autant à la source en choisissant de nouveaux produits, qu'au chapitre des systèmes d'échappement de nos usines, en captant les COV. Nous sommes vraiment ravis de la concrétisation de ce projet à l'usine Transcontinental Flexstar. »

Pour sa part, Marc Bray, directeur général de Transcontinental Flexstar a ajouté : « Dans le cadre de l'engagement de TC Emballages Transcontinental envers la conformité et la responsabilité sociale, notre usine cherchait une façon de contrôler et de capter les COV. L'installation de l'incinérateur thermique régénérateur réduit de façon significative nos émissions, soit à plus de 90 %. De plus, nous sommes fiers d'être la première entreprise d'emballage souple du Lower Mainland de la Colombie-Britannique à avoir adopté un système de ce calibre. »

Transcontinental Flexstar fait partie du réseau de 28 usines de TC Emballages Transcontinental. Spécialisée dans l'extrusion de films soufflés, l'impression, le laminage et la transformation, y compris la fabrication de sachets et la préincision bidirectionnelle au laser pour le marché des céréales, des confiseries et des collations, Transcontinental Flexstar fournit ses services à un vaste éventail de clients en Amérique du Nord.

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), se positionne comme un chef de file nord-américain en emballage souple et oeuvre également au Mexique, au Guatemala, en Équateur, au Royaume-Uni, en Chine et en Nouvelle-Zélande. Ce secteur compte plus de 4000 employés, dont la majorité sont en poste aux États-Unis. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 28 usines de production qui se spécialisent dans l'extrusion, le laminage, l'impression et la transformation.

TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple et de produits de papier, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés. Ce secteur dessert des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l'agriculture, des boissons, de la confiserie, des produits industriels, des produits de consommation et des supermarchés. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .

Pour de plus amples informations :

TC Transcontinental

Patricia Lemoine

Porte-parole et spécialiste des communications externes

Téléphone : 514 954-2805

Téléphone mobile: 514 726-9849

patricia.lemoine@tc.tc

Communiqué envoyé le 3 décembre 2018 à 16:00 et diffusé par :