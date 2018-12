Énoncé économique du gouvernement du Québec - Stimuler l'innovation et la productivité des entreprises : une juste cible, constate la FCCQ







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) considère que les mesures proposées aujourd'hui dans la mise à jour économique pour soutenir les entreprises dans leur développement et les actions mises de l'avant pour gérer la dette publique, totalisant près de 1,6 milliard de dollars sur cinq ans, sont les bienvenues.

Elle salue les mesures visant l'amortissement accéléré ainsi que la nouvelle déduction additionnelle et permanente de 30 % pour amortissement visant certains types d'investissements et souhaite que des appuis supplémentaires aux entreprises soient mis de l'avant dans le budget du printemps prochain.

« Alors que les investissements en technologie et en accroissement de la productivité sont essentiels à la compétitivité de nos entreprises, les mesures annoncées leur permettront d'accélérer la modernisation de leurs équipements, de faire face aux défis de main-d'oeuvre et d'accroître leur capacité à exporter. Il s'agit d'une recette gagnante qui profite à l'économie québécoise », déclare Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Tarif « L » sur l'électricité

La FCCQ recommandait également au gouvernement du Québec de reconduire le programme permettant un rabais sur le tarif « L » pour stimuler les investissements manufacturiers. Elle salue la prolongation des programmes existants, mais croit par ailleurs que cette initiative devrait être prolongée au-delà de ce qui est annoncé aujourd'hui, afin que les entreprises puissent bénéficier de l'entièreté du remboursement des dépenses admissibles et ainsi favoriser l'attraction d'entreprises intéressées à venir développer leurs activités au Québec.

Pour les projets majeurs, la FCCQ estime que la réduction de la facture d'électricité devrait elle aussi s'appliquer sur une plus longue durée afin de donner le temps aux entreprises d'aller chercher l'entièreté du 40 % des coûts admissibles.

Finances publiques : maintenir le cap

« La mise à jour économique démontre que les finances publiques sont en ordre et qu'il faut demeurer prudent afin d'avoir la marge nécessaire en cas de ralentissement », souligne Stéphane Forget, rappelant que les défis d'ordre démographique auxquels fera face le Québec dans les prochaines années ne seront pas sans conséquences sur l'économie.

Des mesures attendues pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre

Si la FCCQ ne peut qu'applaudir toute mesure financière venant en aide aux aînés, notamment à faible revenu, elle invite toutefois le gouvernement à aller plus loin dans son prochain budget, en proposant des incitatifs fiscaux pour attirer et retenir les travailleurs expérimentés sur le marché du travail puisqu'ils constituent une partie de la solution aux défis de rareté de main-d'oeuvre, comme elle le démontre d'ailleurs dans une étude publiée récemment et qui propose des mesures fiscales, d'adaptation du travail et de sensibilisation.

« La pénurie de main-d'oeuvre constitue un enjeu majeur, affectant la compétitivité de nos entreprises. Il sera nécessaire de présenter des mesures importantes, notamment pour inciter les travailleurs expérimentés à demeurer sur le marché du travail. Dans un contexte où l'espérance de vie s'allonge, la sécurité financière des aînés doit être améliorée et le maintien de cette main-d'oeuvre qualifiée sur le marché du travail, lorsqu'ils le désirent, représente une solution importante pour répondre à cette problématique importante », précise Stéphane Forget.

La FCCQ souhaite par ailleurs que le gouvernement propose rapidement des mesures pour accélérer l'arrivée des personnes immigrantes choisies pour occuper un emploi au Québec : « En plus de sélectionner et intégrer efficacement les nouveaux arrivants, on s'attend également à des mesures qui optimiseront les régimes sociaux financés par les employeurs, moderniseront l'approche québécoise en matière de formation continue et favoriseront la mobilité de la main-d'oeuvre, notamment pour nos régions. »

Un premier budget attendu

« Nos entreprises font face à des défis sans précédent, dans un contexte où la compétitivité est à la fois plus vive et internationale. Il importe de leur donner tous les moyens pour poursuivre leur croissance et accroître leurs marchés, tout en incitant de nouveaux entrepreneurs à prendre leur place sur l'échiquier », conclut Stéphane Forget.

