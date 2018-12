Stingray annonce la prise d'effet de son changement de dénomination sociale







MONTRÉAL, 03 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (« Stingray » ou la « société ») (TSX : RAY.A; RAY.B) a annoncé aujourd'hui la prise d'effet du changement de sa dénomination sociale officielle, qui passe de Groupe Stingray Digital Inc. à Groupe Stingray Inc.



Le changement de dénomination sociale, qui a fait l'objet d'une annonce antérieure le 9 juillet 2018, a été approuvé à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 8 août 2018. La date de prise d'effet officielle du changement de dénomination sociale a été fixée au 1er décembre 2018.

À compter du 5 décembre 2018, les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote subalterne variable de Stingray seront négociées à la TSX sous la nouvelle dénomination sociale de la société. Les symboles de Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) demeureront les mêmes.

À propos de Groupe Stingray Inc.

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), dont les bureaux sont situés à Montréal, est un chef de file dans les domaines de la musique, des médias et de la technologie comptant plus de 1 200 employés dans le monde entier. Stingray est un fournisseur de premier plan de services sélectionnés offerts directement aux consommateurs ou à des entreprises, notamment des chaînes musicales télévisées, 101 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes de télévision en format 4K ultra-haute définition (UHD), des produits de karaoké, de l'affichage dynamique numérique, de la musique en magasin et des applications de musique qui ont été téléchargées plus de 100 millions de fois. Stingray rejoint 400 millions d'abonnés (ou utilisateurs) dans 156 pays. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com/fr.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, Marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

1-514-664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com



Communiqué envoyé le 3 décembre 2018 à 15:40 et diffusé par :