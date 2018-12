Avis aux méias - Pour un développement économique inclusif - La Ville de Montréal annonce une contribution financière à un projet d'économie sociale en sécurité alimentaire







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Dans la mise en oeuvre du Plan d'action en innovation sociale de la Ville de Montréal, la responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, des sports et loisirs et de la condition féminine au comité exécutif, Rosannie Filato, accompagné du responsable du développement économique et commercial, et des relations gouvernementales, Robert Beaudry, annoncera une contribution financière à un projet en sécurité alimentaire.

