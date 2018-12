Journée des personnes professionnelles de l'enseignement supérieur - Assurer le rayonnement de l'expertise







QUÉBEC, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et la section N-Collèges du SPGQ soulignent la 5e journée des personnes professionnelles de l'enseignement supérieur, le 4 décembre, pour les ordres d'enseignement collégial et universitaire. Avec pour thème « Imaginer, innover et conseiller », cette journée a pour objectif de faire rayonner l'expertise déployée par des personnes professionnelles en enseignement supérieur.

La journée des personnes professionnelles de l'enseignement supérieur souhaite offrir un espace de partage aux personnes professionnelles de l'enseignement supérieur afin de faire connaître et reconnaître le rayonnement de leur expertise au sein des collèges et des universités, et ce, à travers différents corps d'emploi. Plus concrètement, les professionnelles et professionnels des cégeps du SPGQ et ceux du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur organiseront des activités locales pour souligner la journée notamment des présentations, et des kiosques. Pour en savoir plus sur cette journée : http://section.spgq.qc.ca/n/jpes/.

« Ces professionnelles et professionnels de l'enseignement supérieur jouent un rôle déterminant en participant au développement du processus de réussite scolaire, en conseillant les directions, en collaborant avec le personnel enseignant et le personnel de soutien et en offrant des services directs aux étudiants. Le SPGQ invite donc tous les intervenants du réseau collégial, ainsi que tous les citoyens, à manifester leur appréciation aux personnes professionnelles durant cette semaine qui leur est consacrée », a indiqué Richard Perron, président du SPGQ.

Rappelons que les quelque 750 professionnelles et professionnels de la section N-Collèges du SPGQ sont répartis dans seize collèges ou cégeps à travers le Québec : Abitibi-Témiscamingue, Alma, André-Laurendeau, Bois-de-Boulogne, Chicoutimi, Gaspésie et Îles, Jonquière, Lanaudière, Lévis-Lauzon, Montmorency, Thetford, Rosemont/Cégep à distance, Sainte-Foy, Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent et Trois-Rivières.

À propos du personnel professionnel des collèges

Les personnes professionnelles des collèges sont dans les corps d'emploi suivants : agente ou agent de la gestion financière; aide pédagogique individuel; analyste; attachée ou attaché d'administration; bibliothécaire; conseillère ou conseiller à la vie étudiante; conseillère ou conseiller d'orientation; conseillère ou conseiller en adaptation scolaire; conseillère ou conseiller en communication; conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle; conseillère ou conseiller en services adaptés; conseillère ou conseiller pédagogique; psychologue; spécialiste en moyens et techniques d'enseignement; travailleuse ou travailleur social.

