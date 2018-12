Lancement le 4 décembre 2018 de la collection Roots x Shawn Mendes pour célébrer l'annonce de son spectacle au Rogers Centre







Roots et Shawn Mendes lancent une collection capsule en série limitée le 4 décembre 2018 à 15 h (HE) dans le magasin Roots du CF Toronto Eaton Centre.

TORONTO, le 3 déc. 2018 /CNW/ - Roots («?Roots?», «?Roots Canada?» ou «?l'entreprise?») (TSX : ROOT), marque haut de gamme axée sur le style de vie en plein air, annonce le lancement de Roots x Shawn Mendes, une collection capsule conçue en collaboration avec Shawn Mendes, chanteur-compositeur-interprète multiplatiné originaire de Toronto. Le lancement officiel de cette collection en série limitée, rendant hommage à son premier concert dans un stade, aura lieu le 4 décembre 2018 à 15 h, heure de l'Est, dans la boutique éphémère Roots x Shawn Mendes située à l'intérieur du magasin Roots du CF Toronto Eaton Centre. Les admirateurs de Shawn, de partout au monde, seront en mesure d'acheter en ligne les articles de cette collection sur www.roots.com à compter du 5 décembre 2018. Et ceux qui seront présents au lancement en magasin recevront un code d'accès prioritaire pour la prévente, leur garantissant ainsi l'obtention de billets pour le spectacle de Shawn au Rogers Centre. Roots x Shawn Mendes est la première étape d'une collaboration à long terme entre Roots et Shawn.

«?Je suis heureux de lancer cette collection en collaboration avec Roots?», affirme Shawn. «?Collaborer avec Roots, une des marques canadiennes les plus emblématiques, est la façon idéale de célébrer l'annonce de mon premier spectacle à avoir lieu dans un stade, dans ma ville natale.?»

Roots, Shawn et son équipe de création ont conçu une collection capsule dont le but est de souligner l'annonce de son premier spectacle en tête d'affiche dans un stade qui aura lieu le 6 septembre 2019 au Rogers Center. La prévente de billets pour le spectacle de Shawn au Rogers Centre commencera le 5 décembre?; puis les billets seront mis en vente pour le grand public le 15 décembre (une liste complète des heures et les liens figurent sur le site ShawnStadium.com). La tournée, Shawn Mendes : The Tour, commencera en mars 2019 avec plus de 60 spectacles en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. En mai 2018, Shawn a lancé son 3e album très attendu intitulé Shawn Mendes, qui dès son lancement, a dominé les palmarès internationaux?; lui permettant ainsi de devenir le 3e plus jeune artiste solo a possédé 3 albums au sommet des palmarès.

«?Nous sommes très heureux de collaborer avec Shawn au cours d'une étape si importante de sa carrière?», a déclaré Karen Zuccala, vice-présidente du marketing chez Roots. «?C'est un véritable honneur de travailler avec un auteur-compositeur-interprète canadien si talentueux, et d'avoir eu la chance de donner vie à sa vision. Cette collection n'est que le début d'une relation à long terme.?»

Depuis plus de 45 ans, Roots puise son inspiration dans les arts et la musique pour promouvoir un style individuel et l'expression de soi. Roots a fièrement collaboré avec de nombreux musiciens lauréats de prix Grammy et Juno, acteurs récipiendaires d'Oscars, athlètes olympiques et d'autres célébrités des quatre coins du monde. La collection Roots x Shawn Mendes rend ainsi hommage à un autre grand artiste.

La collection capsule en série limitée est un clin d'oeil au design du tout dernier album de Shawn. Elle comprend un chandail à capuchon (88 $), un pantalon en coton ouaté (82 $), un t-shirt à deux poches (36 $), une tuque (32 $) et un blouson personnalisé style universitaire (598 $) confectionné à la main dans notre usine de cuir de Toronto. Cette collection incarne un style hors pair qui fait la renommée de Roots, sans compromis sur le confort et la qualité.

À propos de Shawn Mendes

Shawn Mendes, chanteur-compositeur multiplatiné originaire de Toronto, a lancé son troisième album éponyme très attendu en mai 2018. L'album a fait ses débuts en tête du palmarès Billboard 200 et de ceux de nombreux pays notamment en Australie, au Canada, au Mexique, en Belgique et aux Pays-Bas. Cet album, l'un des albums les plus vendus au monde en 2018, a permis à Shawn Mendes d'être le troisième plus jeune artiste solo à posséder trois albums n° 1. Dès sa sortie, il s'est classé n° 1 sur iTunes dans plus de 80 pays du monde. Avant cet album, Shawn a sorti de nombreux simples comme «?Youth?», avec Khalid, «?In My Blood?» et «?Lost In Japan?». «?In My Blood?» et «?Lost In Japan?», les deux simples du nouvel album, ont connu un succès retentissant : 1re et 2e places au classement général d'iTunes aux États-Unis, top 5 d'iTunes dans 50 pays, et 1re et 2e places sur la liste des nouveautés «?New Music Friday?» de Spotify. Grâce à «?In My Blood?», Shawn est devenu le premier artiste à obtenir quatre simples en tête des palmarès à la radio, et ce, avant l'âge de 20 ans. En avril 2017, Shawn lança son simple 3 fois platine «?Nothing Nothing Holdin 'Me Back?», sa deuxième chanson n° 1 du Top 40 à la radio. Cette chanson figura également sur la liste des chansons populaires de Billboard, tout comme «?Stitches?», un simple 7 fois platine. Shawn a lancé trois albums consécutifs classés en tête des palmarès, deux albums platinés et huit chansons consécutives platinées et de nombreux simples multiplatinés. Dans le monde entier, il a vendu plus de 15 millions d'albums et 100 millions de chansons?; ses chansons ont été diffusées plus de 16 milliards de fois et ses vidéos sur YouTube ont 5 milliards de vues. Shawn a effectué deux tournées mondiales à guichets fermés avec plus d'un million de billets vendus et a monté sur la scène d'arénas légendaires, notamment le Madison Square Garden à New York, le Air Canada Center à Toronto et l'O2 Arena à Londres. Shawn Mendes : La tournée débutera en mars 2019, avec plus de 60 spectacles en Europe, en Amérique du Nord et en Australie?; d'autres dates seront annoncées prochainement. Shawn a également figuré parmi les «?21 Under 21?» de Billboard en 2017, les «?30 Under 30?» de Forbes en 2018, les «?25 Under 25?» de Spotify et les cent personnes les plus influentes du magazine Time («?Time 100 Most Influential?»). En février 2018, ROI Influencer Media a reconnu Shawn comme étant l'artiste et l'adolescent le plus influent de tous les médias sociaux.

À propos de Roots :

Fondée en 1973, Roots est une marque canadienne emblématique haut de gamme axée sur le plein air qui possède un riche patrimoine et dispose d'une large gamme de produits dont des vêtements, des articles en cuir, des accessoires et des chaussures haut de gamme. Roots offre ses produits dans de nombreux magasins, sur une plate-forme en ligne et par le biais de partenariats internationaux. Le 4 août 2018, Roots possédait 117 magasins au détail au Canada, 5 magasins au détail aux États-Unis, 112 magasins exploités par des partenaires à Taïwan, 27 magasins exploités par des partenaires en Chine et une plate-forme de commerce électronique internationale. Roots Corporation est une entreprise canadienne qui fait affaire sous le nom de «?Roots?» et de «?Roots Canada?».

