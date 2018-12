Mise à jour économique - MEQ appuie l'audace d'investir du gouvernement du Québec







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) appuie l'audace d'investir du gouvernement du Québec afin que les entreprises puissent améliorer leur productivité et leur compétitivité.

« Permettre aux entreprises d'amortir de nombreux investissements à hauteur de 100% dès la première année sera hautement bénéfique. Nous sommes convaincus que de nombreuses entreprises profiteront de cet allègement fiscal pour investir massivement en équipement, plutôt que se tourner vers d'autres pays où il était plus intéressant fiscalement de le faire », soutient la présidente-directrice générale de MEQ, Véronique Proulx.

Rappelons qu'au cours des 15 dernières années (2002-2016), la productivité manufacturière au pays n'a progressé que de 19,1% comparativement à 48% aux États-Unis et à 45% en France. Pourtant, une étude québécoise démontre les effets sans équivoque des investissements en capital. Lorsque les entreprises investissent plus de 5% de leur chiffre d'affaire en achat d'équipement, 71% d'entre eux voient leur chiffre d'affaire augmenter d'au moins 5% par la suite alors que pour 24% d'entre eux, il s'agit d'un bond de plus de 20%.

L'amortissement accéléré et la prolongation des programmes de rabais d'électricité pour les grands consommateurs industriels font partie des demandes prioritaires formulées auprès de ce gouvernement et Manufacturiers et Exportateurs du Québec est très satisfaite de l'annonce d'aujourd'hui. MEQ garde aussi un oeil attentif sur les autres types d'amortissements annoncés lors de cette mise à jour. « Ces programmes permettent d'inciter de grands donneurs d'ordre à investir au Québec, à maintenir une empreinte locale importante et à continuer de contribuer au développement économique régional du Québec. »

