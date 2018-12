Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Lockhart effectuera un parcours gastronomique et rencontrera des entreprises locales qui sont des atouts pour le secteur touristique canadien







RICHMOND, BC, le 3 déc. 2018 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, Alaina Lockhart, effectuera un parcours gastronomique à Richmond, en Colombie-Britannique. Elle rencontrera alors des propriétaires d'entreprises locales qui appuient l'économie touristique du Canada.

Au cours de cette visite, la secrétaire parlementaire Lockhart parlera des mesures que prend le gouvernement du Canada pour promouvoir les échanges touristiques entre le Canada et la Chine. Accroître le nombre de visiteurs de la Chine et d'ailleurs renforcera le secteur touristique du pays et contribuera à la création de bons emplois pour les familles canadiennes de la classe moyenne.

La secrétaire parlementaire tiendra un point de presse durant sa visite.

Date : Le mardi 4 décembre 2018 Heure : 12 h Lieu : Empire Seafood Restaurant

200-5951 No. 3 Road

Vancouver (Colombie-Britannique)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

