La compagnie DBO EXPERT lance System O))®, de nouvelles solutions de traitement des eaux usées certifiées

SHERBROOKE, QC, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Toujours désireuse d'offrir la meilleure solution écologique de traitement des eaux usées sur le marché, avec des performances épuratoires supérieures pour ses clients, la compagnie DBO Expert persiste et signe! Après plus de 18 ans d'expérience dans la distribution et l'innovation de l'assainissement des eaux usées, la compagnie sherbrookoise se démarque avec de nouvelles solutions épuratoires.

Une fois de plus, les performances de la technologie Advanced Enviro))Septic® ont été validées et approuvées par le BNQ, en date du 28 novembre 2018, après plus de 15 mois de tests en conditions réelles en sol québécois. Les résultats sont si concluants que le BNQ concède à l'entreprise DBO Expert une nouvelle certification en classe III (en traitement secondaire avancé) et en classe V (en désinfection). L'attribution d'une certification de classe IV (en déphosphatation) est en cours d'obtention.

Les nouvelles possibilités sont proposées sous l'appellation System O))®, un concept repensé de diverses solutions de chaine de traitement épuratoire certifiées. Le coeur du System O))® reste la conduite Advanced Enviro))Septic® tout aussi passive, écologique et durable. Ces solutions sont faciles et simples à installer, plus esthétiques et très économiques à court, moyen et long terme.

À travers cette vague écoresponsable, DBO Expert s'assure de créer un réel changement dans le marché du traitement des eaux usées, tant pour les résidences isolées que pour les projets commerciaux, communautaires et institutionnels. La plus grande vague de solutions économiques, écologiques, simples et durables.

Plus d'informations sur : www.systemo.ca

À propos de DBO Expert inc. : fondée sur une base solide en matière de savoir-faire et de savoirêtre, son orientation l'amène à développer et à promouvoir toutes approches technologiques fidèles aux principes fondamentaux émis dans le cadre de l'énoncé du développement durable. Sa richesse première se veut la compétence de son personnel et les valeurs qui sont véhiculées au sein de l'entreprise: l'honnêteté, la responsabilité, l'initiative, l'équipe et la famille.

Déployée en Amérique du Nord, en Europe et au Maghreb principalement, elle est sollicitée par le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. L'objectif fondamental de DBO Expert est de démontrer aux usagés que leur besoin en assainissement d'eau usée de nature domestique doit suivre les principes naturels et écologiques pour le respect et le bien-être de la planète.

DBO Expert inc. est heureuse de pouvoir servir sa clientèle avec des produits innovateurs et des technologies passives économiques et écologiques.

