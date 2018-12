La féerie de Noël s'empare de la Place des Arts - Une programmation étincelante pour tous les goûts







MONTRÉAL, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Venez vivre un temps des fêtes unique avec une programmation qui plaira à tous les membres de la famille. Chansons populaires de Noël, ballet, musique classique, spectacles pour enfants et plus encore : la Place des Arts est vraiment LA destination du temps des Fêtes ! En métro, en raquettes, à dos de renne ou en traîneau, rendez-vous pour un après-midi, une journée complète ou une soirée en famille, entre amis, avec votre douce moitié ou encore en solo.

Essuyez vos bottes, accrochez vos manteaux, enlevez votre tuque et faites comme chez vous : cette année, c'est à la Place des Arts que la plus belle fête aura lieu!

Quatre activités gratuites pour célébrer la magie des Fêtes

Les ateliers Place des Arts : initiation à l'art lyrique - samedi 8 décembre, 13h à 15h

Animé par Pierre Vachon, directeur de l'action communautaire et éducative de l'Opéra de Montréal et en présence de Florence Bourget et Pierre Rancourt, artistes de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, et de Maxime Dubé-Malenfant, pianiste, cet atelier propose une mise en contexte de l'évolution de l'art vocal et un atelier pratique de chant lyrique qui se conclura par une performance sur scène des participants à l'atelier.

Les complices Place des Arts : Sogué - danses, chants et cirque africain

Jeudi 13 décembre à 17h

Vendredi 14 décembre à 17h et à 18h45

Samedi 15 décembre à 13h, 15h et 17h

Avec SOGUÉ, signifiant « Soleil » en langue Soussou, Productions Kalabanté propose un projet inspiré de la migration des minorités africaines vers le Canada. Grâce aux danses et aux chants africains, ainsi qu'aux surprenants numéros acrobatiques, l'invitation à ce voyage vous fera découvrir le chemin parcouru par les interprètes jusqu'à leur intégration en cette nouvelle terre.

Exposition « Les Fêtes » -- jusqu'au 5 janvier

« Les Fêtes » est une installation visuelle et sonore évoquant les rassemblements familiaux, le « party » de maison et les festivités de fin d'année. Vivez une expérience sensorielle et immersive en adoptant le point de vue d'un enfant évoluant au coeur de la réception familiale - piquez une jasette au salon, cachez-vous sous la table et rêvassez sur le lit couvert de manteaux!

Interlude, magnifique oeuvre numérique sur les joies d'hiver -- jusqu'au 6 janvier

Interlude, une magnifique création numérique réalisée par l'artiste montréalaise Maylee Keo, émerveillera petits et grands. Retrouvez les petits plaisirs d'enfance et les traditions familiales qui bercent les fêtes depuis toujours!

Toutes les activités gratuites se dérouleront dans l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme et sont présentées grâce au soutien financier de la Fondation de la Place des Arts.

Pour célébrer les différences et la joie d'être ensemble

Des pieds et des mains

Les 28, 29 et 30 décembre à 14h | Pour toute la famille / 6 ans et plus | Cinquième Salle

Les choses les plus simples peuvent être difficiles à accomplir quand on n'a qu'un pied ou qu'une main. ELLE et LUI en savent quelque chose : ELLE est privée d'une main, LUI d'un pied. Aussi rapidement que magiquement, ils rétablissent la situation : le voilà avec deux pieds, la voilà avec deux mains ! À deux, ils sont complets. Et s'ils créaient une usine de parties du corps à offrir à tous ceux qui en manquent? Les premiers visiteurs arrivent : ils ont le pied mariton, la sourde oreille, une main levée, un nez à ne pas mettre dehors...

L'auteur de la pièce, Martin Bellemare, est le lauréat du Prix Michel-Tremblay pour sa plus récente pièce Moule Robert et a remporté plusieurs prix du Centre national du théâtre à Paris, dont le plus récent en création pour jeunes publics. Il vient également tout juste de remporter le prix de la francophonie de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

Une exposition de photographies originales mettant en lumière les thèmes de la pièce sera présentée dans le foyer de la salle pour accompagner le spectacle. C'est le cinéaste et photographe humaniste Nicolas Lévesque qui a réalisé l'exposition pour laquelle il parcouru villes, villages et forêts, à la recherche de visages, de silhouettes et de corps variés, différents, singuliers.

Ils ont dit du spectacle :

« La pièce nous présente de façon ingénieuse et poétique un regard sur les différences. Tantôt drôle, tantôt réfléchi, le texte aborde les handicaps avec beaucoup d'humanité. [...] Le résultat est touchant et sublime. »

Mona Lacasse, Les Méconnus

« Il y a ce superbe ballet de mains virevoltant dans la lumière. Puis ces étonnants échanges entre une Sourde oreille, une Femme sans nez et un Pied mariton. Il faut voir les comédiens faire dialoguer, à l'aide des éclairages, le haut et le bas de leur corps. Ludiques, imaginatifs, usant habilement des ombres chinoises et d'une bande sonore parsemée d'intrigants cliquetis, les brefs tableaux sont aussi simples qu'efficaces. »

Christian Saint-Pierre, Revue JEU

« Ce spectacle est extraordinaire et je le conseille fortement à tous ceux qui sont amateurs de théâtre visuel. [...] Cette pièce est magique! »

Clémentine Boisvert, L'Arrière Scène

Des classiques pour toute la famille

Casse-Noisette -- du 13 au 30 décembre - plusieurs horaires disponibles | Salle Wilfrid-Pelletier

Pour le plus grand bonheur de tous, le traditionnel Casse-Noisette des Grands Ballets réchauffera les coeurs des petits et des grands. Offrez-vous une escapade enchanteresse au Pays des neiges et au Royaume des friandises, en compagnie de Clara et de son prince charmant, où une galerie de personnages truculents vous éblouira.

Décembre, la comédie musicale du temps des Fêtes signée Québec Issime - du 13 au 30 décembre - plusieurs horaires disponibles | Théâtre Maisonneuve

La troupe de Québec Issime est fière d'accueillir à nouveau dans ses rangs Marc Hervieux dans le rôle d'Onésime Lemaire, maire de la municipalité, entouré de tous les autres personnages légendaires qui prendront vie le temps d'une soirée dans le traditionnel village situé sous le sapin de Noël. 24 artistes sur scène dans des décors et des costumes somptueux, et des performances époustouflantes à travers 12 tableaux féériques.

Le petit Noël de Québec Issime -- les 17 et 23 décembre | 2 à 6 ans | Théâtre Maisonneuve

Dans ce spectacle de 50 minutes concocté spécialement pour les enfants dans le décor grandiose de Décembre, les lutins et la Fée des étoiles attendent la venue prochaine du Père Noël en chantant et dansant avec tous les petits amis venus pour l'occasion.

Plusieurs autres spectacles à ne pas manquer à la Place des Arts pour fêter le plus beau temps de l'année

Programmation complète sur placedesarts.com/fetes

