Avis - Certains écrans solaires Option+ et Personnelle sont rappelés en raison d'une contamination bactérienne

OTTAWA, le 19 nov. 2018

Problème

Un lot de Lotion écran solaire Option+ Famille FPS 50 et un lot de Lotion écran solaire sport Personnelle SPF 50+ sont rappelés volontairement par Empack Spraytech Inc., en raison d'une contamination bactérienne supérieure aux niveaux acceptables.

Les écrans solaires ont révélé contenir des types de bactéries variés :

Lactobacillus brevis et

Micrococcus luteus ou Staphylococcus hominis novobiosepticus (voir le tableau).

Bien qu'aucun document ne confirme que Lactobacillus brevis puisse être nocive pour les humains, les deux autres (Micrococcus luteus ou Staphylococcus hominis novobiosepticus) peuvent causer une infection. Le risque peut être plus élevé chez les enfants ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Aucune réaction indésirable liée aux écrans solaires rappelés n'a été encore été signalée à Santé Canada.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé ces produits.

Produits touchés

Produit Problème DIN Lot Date d'expiration Nbre d'unités distribuées Lotion écran solaire Option+ Famille FPS 50+ Lactobacillus brevis, Micrococcus luteus 02395924 24232 EXP JAN 19 5 924 Lotion écran solaire Personnelle Sport FPS 50+ Lactobacillus brevis, Staphylococcus hominis novobiosepticus 02395959 2423224232 EXP JAN 19 5 944

Ce que vous devez faire

N'utilisez pas les produits rappelés mentionnés. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits et avez des préoccupations relatives à votre santé.

Si vous avez des questions à propos de ce rappel, communiquez avec Empack Spraytech Inc. par courriel à quality@empack.ca ou par téléphone (sans frais) au 1-866-923-2665.

Déclarez les effets indésirables associés aux produits ou déposez une plainte à Santé Canada .

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise. Si d'autres préoccupations de santé sont rapportées, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens, au besoin.

Contexte

Micrococcus luteus peut causer diverses infections, y compris des infections cutanées et occasionnellement des problèmes graves comme la méningite, un choc septique (tension artérielle dangereusement basse en réaction à une infection), l'arthrite septique (infection dans une articulation habituellement causée par une bactérie), une pneumonie, une endocardite (inflammation des muqueuses des valvules cardiaques le plus souvent causée par une infection) ou une sepsie (complication potentiellement fatale d'une infection). Le risque peut être plus élevé chez les enfants ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Staphylococcus hominis novobiosepticus peut causer des infections qui peuvent résister aux antibiotiques. Il a été établi que cette bactérie cause des infections du système sanguin, principalement dans les milieux de soins de santé. Le risque peut être plus élevé chez les enfants ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

SOURCE Santé Canada

