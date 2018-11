La Coupe Dobson de l'Université McGill reçoit une contribution de 4 millions de dollars de la Banque Nationale







La Banque Nationale soutiendra le concours phare de l'Université et procurera des fonds de démarrage supplémentaires aux étudiants entrepreneurs

MONTRÉAL, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La Coupe Dobson, concours phare de démarrage d'entreprise de l'Université McGill et formidable outil de formation pour étudiants et professeurs à la fibre entrepreneuriale, vient de recevoir une contribution majeure de 4 millions de dollars à l'occasion de son 10e anniversaire de la part de la Banque Nationale, l'un de ses partenaires de longue date.

Ce don est le plus important jamais versé à l'Université McGill par une institution financière. Il viendra bonifier la formation et le soutien offerts à la prochaine génération d'entrepreneurs à l'esprit novateur par l'entremise du Centre Dobson pour l'entrepreneuriat, carrefour entrepreneurial de l'Université et artisan de la Coupe Dobson depuis 2009.

Cet investissement vient renforcer l'appui que la Banque Nationale prête à la Coupe Dobson depuis 2011 et consolider son partenariat avec le Centre Dobson, l'un des plus importants centres d'entrepreneuriat universitaire du monde.

« Nous sommes très reconnaissants à la Banque Nationale pour son fidèle soutien et son investissement le plus récent en entrepreneuriat sur nos campus », affirme la Pre Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill. « L'esprit d'innovation est l'un des piliers de l'avenir de McGill, résolument tournée vers son troisième siècle d'existence. Nous avons tout ce qu'il faut pour devenir un pôle encore plus important d'entrepreneuriat et de créativité : des idées audacieuses, des gens brillants qui carburent aux défis et des partenaires fin prêts à les soutenir. »

Suzanne Fortier et Christopher Manfredi, vice-principal exécutif et vice-principal aux études, ont également annoncé aujourd'hui que l'Université McGill appuiera davantage le Centre Dobson avec une contribution qui affermira sa position de chef de file dans le monde.

« La Banque Nationale est fermement engagée à soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs et à contribuer au développement économique », souligne Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « La Banque a été fondée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et l'appui aux entreprises continue de faire partie intégrante de notre mission. Ce partenariat avec le Centre Dobson pour l'entrepreneuriat nous permet d'être encore plus engagés auprès des entreprises en démarrage et de soutenir leurs ambitions. »

La Coupe Dobson, concours exigeant d'une durée de trois mois, procure aux jeunes pousses mcgilloises un formidable apprentissage. Au volet théorique de la formation s'ajoutent l'encadrement et les judicieux conseils d'entrepreneurs aguerris - souvent des diplômés de l'Université McGill - et de cadres supérieurs agissant à titre de mentors, de juges et de conférenciers. Tous ces gens mettent leur expérience pratique au service des étudiants.

Le concours est ouvert aux étudiants, aux professeurs et aux nouveaux diplômés de toutes les facultés de l'Université McGill porteurs d'une bonne idée. L'approche interdisciplinaire nourrit l'esprit d'entrepreneuriat dans tous les secteurs de l'Université, fait observer Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne de la Faculté de gestion Desautels et professeure de finance.

« La Coupe Dobson est une expérience d'apprentissage qui se vit au-delà des salles de classe et constitue un riche complément à la formation théorique. Dans un cadre bel et bien réel, les étudiants profitent des conseils d'entrepreneurs qui ont réussi », poursuit-elle.

Chaque année, le concours verse plus de 100 000 $ en fonds de démarrage aux jeunes pousses mcgilloises les plus prometteuses. Le Centre Dobson gère également la Plateforme allégée de démarrage d'entreprise, destinée aux équipes dont l'idée est encore naissante, et l'Accélérateur X-1, programme d'été intensif conçu pour propulser les jeunes pousses vers la phase de lancement de leur produit ou service.

Plus de 150 jeunes entreprises issues du Centre Dobson sont actuellement en activité. Elles ont créé 1 350 emplois et réuni 200 millions de dollars en capital de risque.

« Nous faisons vibrer la fibre entrepreneuriale, formons et accompagnons les jeunes entrepreneurs, et participons à la création d'entreprises innovantes », résume Robert Mackalski, directeur du Centre Dobson pour l'entrepreneuriat de l'Université McGill et professeur adjoint de marketing, soulignant au passage que les petites et moyennes entreprises sont des moteurs économiques au Québec.

« Ce programme repose sur un effort collectif : c'est un des éléments qui le distinguent et lui confèrent son efficacité », ajoute le Pr Mackalski. « Nous tenons à remercier la Banque Nationale pour sa générosité et son soutien indéfectible ainsi que les acteurs du milieu des affaires montréalais et les diplômés mcgillois qui acceptent d'agir bénévolement à titre de mentors. »

