Hydroid reçoit commande d'un AUV de nouvelle génération REMUS 6000 de la part de l'Agence japonaise pour la science et la technologie marine et terrestre (JAMSTEC)







Le REMUS 6000 appuiera l'initiative technologique d'exploration des ressources en haute mer au Japon POCASSET, Massachusetts, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Hydroid, Inc., filiale de Kongsberg Maritime et fabricant leader de véhicules autonomes sous-marins (AUV), a annoncé aujourd'hui avoir reçu commande d'un AUV de nouvelle génération REMUS 6000 de la part de l'Agence japonaise pour la science et la technologie marine et terrestre (JAMSTEC), dans le cadre du Programme de promotion de l'innovation stratégique (SIP) : Technologies innovantes pour l'exploration des ressources en haute mer. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des programmes interministériels entrepris par le bureau du Cabinet du Japon.

Le REMUS 6000 de nouvelle génération repose sur la conception éprouvée de véhicules préexistants, et intègre une architecture modulaire permettant l'ajout de multiples charges utiles, notamment des ensembles de capteurs pour les clients, des ailerons avants, et des sections de batteries supplémentaires. Présentant une nouvelle électronique centrale à faible consommation, et une conception de coque hydrodynamique, l'AUV bénéficie d'une autonomie accrue, pour des missions de plus longue durée.

« Nous sommes honorés de pouvoir fournir une solution d'AUV en haute mer pour soutenir les capacités largement reconnues de la JAMSTEC dans l'exploration des ressources en haute mer », a déclaré Graham Lester, vice-président principal des ventes et du marketing chez Hydroid. « Grâce à une architecture modulaire permettant des capacités avancées et une souplesse de fonctionnement, notre véhicule constitue la solution idéale pour les besoins opérationnels présents et futurs de la JAMSTEC. »

Un représentant de la JAMSTEC a commenté la nouvelle : « Au sein de la JAMSTEC, nous sommes profondément convaincus que le REMUS 6000 de nouvelle génération produira des résultats précieux pour le programme SIP. La JAMSTEC est intensément engagée dans ce programme, et conduit le développement de technologies d'exploration en haute mer. Nous savons qu'Hydroid apportera un soutien solide au programme, et nous bâtirons ensemble une relation forte. »

Pour en savoir plus sur Hydroid et sa gamme d'AUV REMUS, rendez-vous sur www.hydroid.com .

À propos d'Hydroid, Inc.

Basée aux États-Unis, et filiale de Kongsberg Maritime, Hydroid est le fabricant le plus fiable au monde de véhicules autonomes sous-marins (AUV) avancés. Nos systèmes robotiques marins offrent des solutions de vue complète innovantes et fiables pour les marchés de la recherche marine, de la défense, et pour le marché commercial. Nos véhicules REMUS représentent la gamme d'AUV et de systèmes de soutien aux AUV la plus avancée, la plus diversifiée et la plus éprouvée sur le terrain au monde. Pour en savoir plus sur nos technologies, rendez-vous sur www.hydroid.com .

Contact médias

Kaitlyn Rhue

Hydroid, Inc.

Ligne directe : +1 (508)-296-6162

krhue@hydroid.com

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 13:56 et diffusé par :