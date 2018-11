La Chef Lynn Crawford est de retour à bord de Sunwing Airlines avec deux nouveaux plats et le lancement d'un nouveau concours passionnant







MONTRÉAL, 19 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est ravi de maintenir son partenariat, pour la troisième saison consécutive, avec Food Network Canada et la célèbre Chef primée Lynn Crawford. À partir d'aujourd'hui, les clients voyageant sur Sunwing Airlines pourront profiter du nouveau menu amélioré de Sunwing Café. Le menu amélioré sera offert sur tous les vols et mettra en vedette deux nouveaux plats inspirés par Chef Lynn dont la tortilla tex-mex au poulet, farcie de poitrine de poulet grillée, de mayonnaise chipotle, de guacamole, laitue frisée verte, salsa de maïs et de fèves noires, et fromage cheddar râpé enroulés dans une tortilla souple. Parmi les nouveautés, on retrouve également le fameux macaroni au fromage de Chef Lynn fait de fromage cheddar vieilli et parfumé de délicieuses saveurs d'échalotes, de thym et de moutarde de Dijon.



Afin de souligner le maintien du partenariat et le nouveau menu Sunwing Café, Sunwing lance le nouveau concours Les gastronomes s'envolent en collaboration avec Food Network Canada, grâce auquel les participants peuvent gagner un voyage pour deux au Mexique pour rencontrer la Chef Lynn et cuisiner avec elle.

À partir du 19 novembre 2018, les participants pourront s'inscrire au concours pour courir la chance de gagner des vacances tout compris pour deux au Royalton Riviera Cancun Resort & Spa . Pour participer, il faut soumettre une autophoto sous laquelle il y a une description de son repas favori. Le gagnant du grand prix s'envolera ensuite vers Riviera Maya* à bord de Sunwing Airlines, pour ensuite rencontrer la Chef Lynn au Royalton Riviera Cancun, puis cuisiner de délicieux mets mexicains avec elle. Quand le gagnant ou la gagnante ne sera pas en train de concocter des délices dans la cuisine, il ou elle pourra profiter avec son compagnon de voyage des luxueuses commodités et installations de la propriété, y compris des repas illimités dans les 10 restaurants à la carte de la propriété. Le concours prend fin le 16 décembre 2018 et on communiquera avec le gagnant par la suite.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé et le fameux macaroni au fromage. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

*le gagnant doit être en mesure de voyager durant les dates établies dans les modalités et conditions.

À propos du Groupe de Voyage Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

*le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

