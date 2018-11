Nemaska Lithium présente une mise à jour sur la construction de son projet







La construction du projet aux deux sites avance comme prévu

La production de concentré devrait débuter au cours du deuxième semestre de 2019 et la production de sels de lithium au cours du deuxième semestre de 2020

315,9 M$ ou 36% du budget total du projet, sont déjà engagés, soit: 177,3 M $ à la mine Whabouchi, et 138,6 M $ à l'usine électrochimique de Shawinigan.

QUÉBEC, 19 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX : NMX) (OTC : NMKEF) a le plaisir de présenter une mise à jour sur la construction et l'échéancier de projet pour le site minier Whabouchi et l'usine électrochimique de Shawinigan (le « projet »). Guy Bourassa, président & chef de la direction, et Steve Nadeau, chef de la direction financière de Nemaska Lithium, tiendront une conférence téléphonique en ligne aujourd'hui, le 19 novembre 2018 à 16h30 HNE. La webdiffusion sera accessible au https://edge.media-server.com/m6/p/oufyexm8 et il sera possible de télécharger la présentation connexe à l'adresse https://www.nemaskalithium.com/en/investors/webcast-call/ . Pour participer par téléphone, au Canada et aux États-Unis, veuillez composer le numéro sans-frais : 1 (800) 708-4540. À l'international, veuillez composer le : 1 (847) 619-6397. Le code d'accès à conférence est 47884282.

En matière de santé et sécurité au travail, la Société est heureuse de signaler qu'à ce jour, il n'y a eu aucune perte de temps causée par une blessure au cours des 245 397 heures d'ingénierie et de construction travaillées aux sites de Whabouchi et de Shawinigan.

Les activités de construction progressent comme prévu aux deux sites de Whabouchi et Shawinigan. Au 27 octobre 2018, les engagements ont totalisé 315,9 M$ ou 36% du budget de base total du projet de 874,7 M$, y compris les imprévus (contingence). Le budget total de 874,7 M$ comprend des coûts déjà investis par Nemaska Lithium (identifiés comme « sunk costs » dans l'étude de faisabilité de 2018) de 73,5 M$ au 30 novembre 2017.

Guy Bourassa, président & chef de la direction de Nemaska Lithium, a déclaré : « Tel qu'envisagé, nous demeurons sur la bonne voie selon notre plan. Alors que l'hiver débute aux deux sites, l'on me demande souvent de commenter les impacts du climat sur la construction et l'exploitation. Ainsi, nous avons accéléré le coulage du béton autant que possible sur le site de la mine et avons été en mesure de compléter la majeure partie de ce travail avant le gel. Naturellement, l'échéancier d'exécution tient compte des conditions hivernales. En outre, la construction progresse à l'intérieur du bâtiment du concentrateur et nous serons en mesure de commencer l'installation des équipements au fur et à mesure de leur livraison sur le site. »

Tous les montants sont en millions ("M") de dollars canadiens

Information sélectionnée du rapport sur la construction portant sur les dépenses et engagements au 27 octobre 2018 Description Budget

NI-43-101 Au 27 octobre 2018 Budget NI-43-101

engagements

résiduels Coût estimatif de

l'achèvement Écart

au 27 octobre 2018 Engagements Coûts engagés Site minier Whabouchi 303,6 M$ 177,3 M$ 115,9 M$ 143,9 M$ 321,2 M$ 17,6 M$ Usine électrochimique Shawinigan 470,8 M$ 138,6 M$ 47,9 M$ 349,3 M$ 487,9 M$ 17,1 M$ Imprévus (contingence) 100,3 M$ 65,6 M$ 65,6 M$ (34,7 M) $ TOTAL WHABOUCHI & SHAWINIGAN 874,7 M$ 315,9 M$ 163,8 M$ 558,8 M$ 874,7 M$

En relation avec les lots d'achat pour les deux sites, 75% a été engagé pour la mine Whabouchi et 45% pour l'usine électrochimique de Shawinigan, plaçant Nemaska Lithium en bonne position pour compléter la construction du projet selon l'échéancier. La production de concentré devrait commencer au cours du second semestre de 2019 et la production de sels de lithium, au cours du second semestre de 2020.

L'ingénierie de détail pour le site minier Whabouchi, excluant l'ingénierie électrique, est complétée à 84%, avec l'ingénierie électrique complétée à 55%. L'ingénierie de détail pour Shawinigan est complétée à 38% et l'ingénierie électrique vient de commencer. L'ingénierie aux deux sites suit l'échéancier, conformément aux cibles de construction.

Construction du projet à Whabouchi

Au site minier Whabouchi, l'achat des équipements principaux est complété, et la construction au site minier progresse rapidement. Les fondations du concasseur primaire sont complétées le mur de soutènement est complété, de même que les fondations pour la salle électrique, le concasseur secondaire et le dôme pour le minerai fin et les résidus. À l'intérieur du bâtiment du concentrateur, des progrès significatifs se poursuivent, avec le coulage du béton, l'installation du premier pont roulant, de la ventilation et des plateaux de câblage électrique. En outre, les fondations pour le réservoir d'eau de procédé et l'épaississeur ont étés installées. Le dôme qui abritera le concentré fini avant son expédition fut également érigé et les fondations pour le garage d'entretien sont complétées.

Construction du projet à Shawinigan

À Shawinigan, l'équipe des approvisionnements a procédé aux appels d'offres pour six importants lots d'achat et complété l'évaluation technique et commerciale de ceux-ci. La Société s'attend à octroyer les contrats au cours du présent trimestre. La préparation du site avance selon la cadence prévue en tandem avec l'ingénierie de détail. La préparation de l'aire destinée au four de calcination se poursuit et est maintenant prête pour le coulage de la dalle de béton, à l'extérieur du bâtiment principal. Les travaux civils, à l'intérieur des deux bâtiments principaux, se poursuivent avec le pieutage et les ajustements aux fondations nécessaires qui seront entrepris sous peu. De plus, le bâtiment administratif est en voie d'achèvement avec une date d'emménagement prévue en décembre 2018.

« Les principaux paramètres à surveiller à Shawinigan à ce stade sont le niveau d'ingénierie détaillée et l'approvisionnement en équipements à long délai de livraison. Comme nous l'avons indiqué dans notre dernier rapport, tous les équipements à long délai de livraison ont été commandés et nous avons une bonne visibilité sur les dates de livraison. De même, nous avons doublé notre niveau d'ingénierie de détail depuis notre dernier rapport. L'ingénierie a une incidence sur la configuration de l'installation et nous sommes très satisfaits du stade où nous en sommes sur ce front » a déclaré Bourassa.

About Nemaska Lithium

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l'accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l'humanité.

La société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L'entreprise transformera, à l'usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la société détient de multiples brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska Lithium .

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques, figurant dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, toute information sur le déroulement envisagé de la construction et mise en service de même que le commencement anticipé de la production sur les sites de la mine Whabouchi et de l'usine de Shawinigan, constituent de " l'information prospective " et des " énoncés prospectifs " selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes de la Société lors de l'établissement d'énoncés prospectifs comprennent, mais sans s'y restreindre, le respect de toutes les conditions préalables permettant de recevoir le produit résiduel du financement du projet, soit le versement de la seconde tranche conformément à l'accord sur la production (streaming) et le produit du placement d'obligations, de sorte que la Société reçoive le produit intégral du montage financier de 1,1 milliard $CA.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux liés (i) à la production de concentré devant débuter au cours du second semestre de 2019 et la production de sels de lithium au cours du second semestre de 2020, (ii) aux impacts du climat hivernal sur la construction, (iii) aux forfaits d'achat et l'ingénierie aux deux sites afin de rencontrer les cibles de l'échéancier de construction, (iv) à l'octroi de six contrats importants au cours du présent trimestre pour l'usine électrochimique, (v) à l'emménagement dans les bureaux administratifs de Shawinigan en décembre 2018, et (vi) de manière générale, au paragraphe " À propos de Nemaska Lithium " ci-dessus qui décrit essentiellement les prévisions de la Société. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations et les prévisions en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Bon nombre de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que la mine Whabouchi et/ou l'usine électrochimique de Shawinigan commenceront à produire, puisque les événements futurs pourraient différer substantiellement de ceux actuellement prévus par la Société.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir et, plus particulièrement, sur les efforts de la direction pour (i) rencontrer les conditions résiduelles afin de recevoir le produit restant de la structure de financement de 1,1 milliard $, et (ii) compléter la construction et la mise en service tant à la mine Whabouchi qu'à l'usine électrochimique de Shawinigan de sorte que ces deux sites entrent en production commerciale. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s'y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique " Facteurs de risque " dans la notice annuelle de la Société datée du 10 octobre 2018 et la rubrique " Exposition et gestion des risques " dans le rapport de gestion trimestriel de la Société. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l'occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.nemaskalithium.com .

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Victor Cantore

Relations avec les investisseurs

514 831-3809

victor.cantore@nemaskalithium.com Wanda Cutler

Relations avec les investisseurs

416 303-6460

wanda.cutler@nemaskalithium.com

Fanny-Ève Tapp

Relations avec les médias

B. 514 935 2777 # 204

C. 514 442 0445

fanny-eve.tapp@nemaskalithium.com

www.nemaskalithium.com

