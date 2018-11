Sweegen : son édulcorant Bestevia e+ à la feuille de stévia est très bien accueilli







RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 19 novembre 2018 /CNW/ - Sweegen, une société innovante axée sur la stévia d'origine végétale, annonce avoir élargi son portefeuille de produits sans OGM à base de stévia en offrant un tout dernier produit, Bestevia® e+, preuve de son engagement pérenne à soutenir l'industrie dans ses efforts de réduire l'ingestion du sucre. Ce nouveau produit, contenant du Reb-E à 95 %, du Reb-M (moins de 50 ppm) et d'autres composés de stévia, est destiné à aider les sociétés de boissons à se frayer un chemin dans le paysage actuel des brevets entourant le Reb M et le Reb D en ce qui a trait aux applications dans des boissons. Le produit donne de bons résultats dans toutes les applications.

Les édulcorants Sweegen à base de stévia sont produits économiquement grâce à un procédé de bioconversion par lequel des enzymes sont utilisées pour convertir l'extrait brut de stévia en une molécule à composé unique ciblée ayant la plus grande pureté et un goût de première qualité. Ce procédé, qui allie la nature à la biotechnologie moderne, donne une qualité constante à des volumes commerciaux.

« Nous sommes ravis de proposer à nos clients une solution novatrice à un prix équivalent à celui du sucre », déclare Katharina Pueller, directrice du portefeuille des édulcorants naturels. « Les appréciations que nous avons reçues lors des foires commerciales ont été extrêmement positives. Cela confirme à nouveau les premiers résultats positifs que nous recevons du panel de professionnels à l'issue de l'évaluation sensorielle. »

Sweegen a lancé le Reb-M et le Reb-D sans OGM en 2016 et 2017, respectivement, tandis que Bestevia® e+, son tout dernier produit sans OGM, a été commercialisé en 2018. Bien que la société se concentre uniquement sur la réduction du sucre, elle continue non moins d'agrandir son portefeuille stévia pour offrir des solutions aux différents défis des clients.

Shari Joslin, vice-présidente directrice de la technologie des applications, l'explique : « Lorsque nous présentons Bestevia® e+ à l'industrie, nous visons une réduction de 100 % du sucre dans les bases et les tonalités les plus exigeantes, sans aucun modulateur de goût. Cette solution économique et savoureuse est, d'après les appréciations reçues, très bien accueillie. »

À PROPOS DE SWEEGEN

Sweegen se consacre au développement, à la production et la distribution d'édulcorants à base de stévia, sans calorie, pour les industries alimentaires, aromatiques et des boissons. Le pipeline robuste de produits de Sweegen, ainsi que le portefeuille de propriété intellectuelle, la capacité de fabrication spécialisée et les activités de recherche et développement constituent l'assise sur laquelle s'appuie la société pour assurer l'innovation et la livraison d'édulcorants de haute qualité. Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à info@sweegen.com et consulter le site Web de Sweegen à l'adresse www.sweegen.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, entre autres déclarations, des déclarations concernant les perspectives d'avenir pour Sweegen. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles, mais sont soumises à certains risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de Sweegen. Les risques et incertitudes pertinents incluent ceux mentionnés dans les dépôts historiques de Sweegen auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces risques et incertitudes pourraient faire que les résultats réels varient sensiblement de ceux exprimés ou évoqués dans les déclarations prospectives et devraient donc être soigneusement pris en compte. Sweegen n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives par suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs.

