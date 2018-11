Excellent accueil de l'édulcorant à base de stévia Bestevia e+ de Sweegen







RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Sweegen, une entreprise de stévia à base de plantes innovante, soutient continuellement la demande du secteur en matière de réduction du sucre et élargit son portefeuille de stévia sans OGM grâce à son tout nouveau produit, le Bestevia® e+ ; celui-ci contient du Reb E à 95 %, du Reb M (moins de 50 ppm) et d'autres composés de stévia, destinés à aider les entreprises de boissons à naviguer dans le paysage actuel des brevets entourant le Reb M et le Reb D dans les applications de boissons. Les performances du produit sont intéressantes, quelles que soient les applications.

Les édulcorants à base de stévia de Sweegen sont des produits rentables, grâce à un procédé de bioconversion où les enzymes sont utilisées pour transformer les extraits bruts de stévia en une molécule de composé unique et ciblée ayant la plus grande pureté et le meilleur goût. Ce procédé relie la nature à la biotechnologie moderne, permettant ainsi d'obtenir une qualité constante en quantités commerciales.

« Nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nos clients une solution innovante à un prix équivalent à celui du sucre », a déclaré Katharina Pueller, directrice de l'entreprise d'édulcorants naturels. « Les retours que nous avons recueillis lors des salons commerciaux ont été extrêmement positifs. Cela confirme de nouveau les premiers résultats positifs obtenus auprès d'un panel d'experts en analyse sensorielle. »

Sweegen a commercialisé du Reb M et du Reb D sans OGM en 2016 et en 2017 respectivement ; son produit le plus récent, le Bestevia® e+ a quant à lui rejoint le marché en 2018. L'entreprise se concentre particulièrement sur la réduction du sucre et continue d'élargir son portefeuille de stévia pour offrir des solutions aux différents enjeux des clients.

« Lorsque nous avons présenté le Bestevia® e+ à l'industrie, nous visions une réduction de 100 % du sucre dans les bases et les tonalités les plus exigeantes, sans modulateurs de goût », a dit Shari Joslin, vice-présidente principale des technologies des applications. « Cette solution rentable et agréable au goût a obtenu des commentaires très positifs. »

Sweegen se consacre au développement, à la production et la distribution d'édulcorants sans calories à base de stévia pour les industries alimentaires, des arômes et des boissons. Le pipeline robuste des produits de Sweegen, son portefeuille de propriété intellectuelle, sa capacité de production dédiée et sa R et D servent de base à la société pour l'innovation et la livraison d'édulcorants à base de stévia de haute qualité. Pour en savoir plus, veuillez contacter info@sweegen.com et consulter le site Internet de Sweegen, www.sweegen.com.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, entre autres déclarations, des déclarations concernant les perspectives d'avenir de Sweegen. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles, mais sont soumises à certains risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de Sweegen. Les risques et incertitudes pertinents incluent ceux mentionnés dans les archives de Sweegen auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces risques et incertitudes pourraient faire que les résultats réels varient sensiblement de ceux exprimés ou évoqués dans les déclarations prospectives et devraient donc être soigneusement pris en compte. Sweegen n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, événements ou développements futurs.

