Des représentants d'entreprises créatives canadiennes s'envoleront vers l'Amérique latine en février prochain

Le désir de faire affaire en Amérique latine et l'exploration de nouveaux marchés mèneront plusieurs représentants des industries créatives au Mexique, en Colombie et en Argentine

OTTAWA, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Pour créer des emplois, favoriser la croissance économique et être compétitif, notre gouvernement est déterminé à aider les créateurs canadiens et les entrepreneurs créatifs à explorer et saisir des occasions d'affaires au sein de marchés mondiaux clés.

Du 10 au 19 février prochain, Patrimoine canadien dirigera une mission commerciale en Amérique latine. La délégation sera composée de gens d'affaires chevronnés, prêts à exporter, issus de différents secteurs des industries créatives, dont la musique, le cinéma, la télévision, les effets visuels, l'animation, les jeux vidéo, les musées, l'édition et les arts de la scène.

En avril dernier, ce sont près de 60 entrepreneurs qui ont participé à la mission commerciale en Chine, qui s'est traduite par des ententes commerciales totalisant plus de 125 millions de dollars.

Cette année, les regards se tournent vers l'Amérique latine, un autre marché clé propice à l'exportation culturelle. Les délégués, appuyés par le ministère, mettront le cap sur le Mexique, la Colombie et l'Argentine afin d'élargir leurs horizons et leurs ambitions d'exportation en Amérique latine.

Les entrepreneurs choisis pourront explorer les occasions d'affaires potentielles au sein de ces trois pays en forte croissance économique en plus de se créer un réseau d'acheteurs, de fournisseurs et de personnes-ressources clés.

La mission commerciale visera à renforcer les relations économiques, culturelles et diplomatiques du Canada avec l'Amérique latine. Elle s'appuiera entre autres sur un programme de jumelage d'entreprises, de séances d'information et d'activités de réseautage. Les délégués pourront s'entretenir avec des décideurs des sphères économiques et gouvernementales; profiter de possibilités inégalées de réseautage avec des partenaires potentiels; ainsi que se familiariser avec la culture et l'écosystème commercial de l'Amérique latine.

La mission sera aussi l'occasion d'accroître la visibilité des entreprises canadiennes déjà établies en Amérique latine et de renforcer les réseaux ou les partenariats déjà existants.

Cette mesure s'inscrit sous la bannière de la Stratégie d'exportation créative, un investissement de 125 millions de dollars sur 5 ans visant à promouvoir les industries créatives canadiennes en favorisant la découverte et la distribution de leur contenu créatif à l'étranger. Elle répond également à une demande des entreprises et des organisations créatives canadiennes de doter les exportateurs canadiens des outils et mécanismes dont ils ont besoin pour exporter leurs produits avec succès.

Les entrepreneurs souhaitant se joindre à la mission commerciale peuvent en faire la demande en remplissant le formulaire (PDF) disponible sur notre page web avant le 30 novembre 2018 et en le soumettant à pch.missioncommerciale-trademission.pch@canada.ca

« Cette mission est une occasion unique de continuer à accroître le potentiel d'exportation de nos industries créatives canadiennes en Amérique latine. Elle permettra aux participants de consolider leurs activités de développement des marchés dans cette partie du monde. Notre objectif est de permettre aux créateurs et entrepreneurs culturels canadiens de renforcer leur position concurrentielle sur la scène internationale en accédant à de nouveaux marchés, en créant de nouveaux emplois et en augmentant leur rentabilité. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Le secteur des arts et de la culture procure des emplois directs à plus de 650 000 Canadiennes et Canadiens, de même que de nombreux emplois indirects découlant des produits culturels. De plus, il contribue à 2,8 p. 100 du PIB du Canada.

En 2016, les exportations de produits culturels du Canada se sont chiffrées à 16 milliards de dollars. Cette somme représente 2,5 p. 100 de toutes les exportations canadiennes.

Sur le plan du commerce bilatéral total, le Mexique est le troisième partenaire commercial en importance du Canada, après les États-Unis et la Chine. En effet, le commerce bilatéral de marchandises se situait à plus de 43,3 milliards de dollars canadiens en 2017. En 2016, le Canada a exporté 236,7 millions de dollars en biens et services culturels au Mexique, tout en important 575,6 millions de dollars.

La Colombie est le cinquième plus grand partenaire de commerce bilatéral du Canada en Amérique Latine et aux Caraïbes (hors Mexique). En 2017, les échanges commerciaux bilatéraux de marchandises ont atteint 1,73 milliard de dollars canadiens. De plus, la Colombie fut en 2017 le troisième marché d'exportation du Canada en Amérique du Sud (après le Brésil et le Chili), grâce à un total d'exportations de marchandises de 745,8 millions de dollars canadiens.

L'Argentine est la deuxième plus grande économie en Amérique du Sud et un marché à fort potentiel pour les entreprises canadiennes. Le commerce bilatéral a totalisé 2,2 milliards en 2017, en hausse de 17,6 p. 100 par rapport à 2016. Les exportations canadiennes en Argentine se sont élevées à 445,7 millions de dollars en 2017.

