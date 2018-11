Mouvement de grève pour la rémunération des stages - « Le gouvernement doit s'asseoir avec les étudiantes et les étudiants » - Gabriel Nadeau-Dubois







MONTRÉAL, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Gouin et porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a appelé le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, à ouvrir un dialogue avec les étudiantes et les étudiants à l'orée d'un mouvement de grève national demandant la rémunération et l'encadrement légal des stages obligatoires à l'obtention du diplôme.

« Depuis 15 ans, l'obstination idéologique des libéraux a creusé un fossé entre la communauté collégiale et universitaire et le gouvernement du Québec. M. Roberge, vous avez une occasion en or de vous démarquer de vos prédécesseurs : n'attendez pas que le vase déborde avant de rencontrer les étudiants et les étudiantes et de trouver une voie de passage pour reconnaître leur travail », a déclaré le porte-parole de Québec solidaire. « La compensation financière du fameux "stage 4" en éducation est un bon début, mais dans bien d'autres domaines, le "cheap labour" demeure un passage obligé du parcours collégial et universitaire. Trop d'étudiantes et d'étudiants, déjà aux prises avec une situation précaire, sont mis au pied du mur par le laissez-faire du gouvernement. »

Québec solidaire propose depuis plus d'un an l'organisation d'un grand sommet national sur la question des stages afin de réunir l'ensemble des acteurs du dossier (ministères, fournisseurs de stages, milieu de l'enseignement supérieur) et d'aboutir sur une politique nationale des stages garantissant une forme de rémunération et un encadrement légal de tous les stages obligatoires.

M. Nadeau-Dubois a tenu à exprimer son soutien aux étudiantes et aux étudiants en grève. « Ne baissez pas les bras: vous avez raison de vous mobiliser. Même si le gouvernement ne prête pas encore l'oreille, vous aurez le souffle le plus long, j'en sais quelque chose! »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 12:33 et diffusé par :