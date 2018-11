L'Office européen de sélection du personnel et Prometric renouvèlent leur partenariat dans le cadre d'un accord pluriannuel







Introduction de la surveillance en direct dans le cadre de d'une approche multiservices

BALTIMORE, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Prometric®, leader mondial en excellence de service pour le secteur des tests et des évaluations, a annoncé un accord pluriannuel en tant que prestataire de distribution exclusif de tests informatisés et basés sur Internet destinés à l'Office européen de sélection du personnel (OESP).

L'OESP est responsable de la sélection de plusieurs professionnels hautement compétents sur le marché de l'emploi, pour un emploi au sein de 10 institutions européennes et plusieurs agences de l'Union européenne (UE). En moyenne, l'OESP teste 50 000 candidats par an via plusieurs procédures de sélection pour des postes au sein des institutions de l'UE.

« Pour répondre aux efforts de sélection élevés nécessaires pour attirer des talents au sein d'un environnement de plus en plus compétitif, nous sommes ravis de nous associer à Prometric, qui continuera de nous aider à faire progresser notre mission consistant à servir les institutions de l'UE grâce à des processus de sélection de premier ordre », a déclaré Gilles Guillard, directeur intérimaire à l'OESP. « Ensemble, nous nous focaliserons sur des initiatives qui aideront l'OESP et les institutions de l'UE à recruter la personne adaptée, au poste adapté, et au bon moment. »

« Nos experts en tests soutiennent avec succès le programme et les objectifs stratégiques de l'OESP depuis plus de 13 ans », a déclaré Garrett Sherry, vice-président et directeur général EMOA chez Prometric. « Nous nous engageons à perpétuer notre tradition de longue date en matière d'excellence de service, tout en délivrant des approches flexibles, fiables et innovantes, telles que la surveillance à distance, pour aider l'OESP à étendre la portée de son programme, à améliorer l'expérience des candidats, et à répondre aux efficiences opérationnelles. »

À propos de l'OESP

L'OESP est responsable de la sélection du personnel pour les institutions et agences de l'Union européenne, notamment le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Service européen pour l'action extérieure, le Comité économique et social, le Comité des régions, le Superviseur européen de la protection des données et le Médiateur européen. Chaque institution est ensuite en mesure de recruter du personnel à partir d'un ensemble de candidats sélectionnés par l'OESP.

À propos de Prometric

Prometric permet aux sponsors de test du monde entier de faire progresser leurs programmes d'accréditation via des solutions de développement et de délivrance de tests, qui établissent la norme en matière de qualité et d'excellence de service. La société offre une approche globale et fiable pour les programmes de conseil, de développement, de gestion et de délivrance, au sein d'un environnement technologique intégré sur le réseau de test le plus sécurisé au monde dans plus de 180 pays, ou via la souplesse de services de tests en ligne. www.prometric.com

