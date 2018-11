Le nouveau billet vertical de 10 $ orné du portrait de l'emblématique Canadienne Viola Desmond est maintenant en circulation







WINNIPEG, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque du Canada a émis le nouveau billet vertical de 10 $ orné du portrait de Viola Desmond, figure de la lutte pour la justice sociale, lors d'une cérémonie au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), à Winnipeg. Cette coupure fera graduellement sa place dans le portefeuille des Canadiens dans les semaines et mois à venir et circulera en parallèle avec les billets de 10 $ émis précédemment.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen S. Poloz, et la soeur de Mme Desmond, Wanda Robson, ont discuté de l'héritage de Viola Desmond et de la lutte incessante pour les droits de la personne et la justice sociale au Canada. Ils ont dépensé les tout premiers billets de la nouvelle coupure au MCDP, lui-même représenté au verso du nouveau billet.

« Mode de paiement sûr que l'on peut utiliser en toute confiance, les billets de banque racontent aussi les moments forts qui ont façonné notre pays, explique le gouverneur Poloz. Dorénavant, chaque fois que ce nouveau billet de 10 $ passera de main en main, il nous rappellera le chemin parcouru et qui reste à parcourir pour assurer le respect des droits de la personne et la justice sociale au Canada. »

Ce tout premier billet canadien orienté à la verticale est doté d'éléments de sécurité robustes, faciles à vérifier et difficiles à contrefaire, notamment :

une plume d'aigle de couleur changeante, qui passe du doré au vert;

des images à reflets métalliques, à l'intérieur et autour de la bande transparente, illustrant le dôme de la Bibliothèque du Parlement, des feuilles d'érable, l'unifolié et les armoiries du Canada ;

une encre en relief sur le portrait, le mot « Canada » et les gros chiffres au bas du billet;

l'utilisation d'un seul morceau de polymère lisse dont certaines parties sont transparentes pour la fabrication de chaque billet.

« En 1946, Viola Desmond a fait preuve de courage en s'élevant contre l'injustice, contribuant ainsi à inspirer un mouvement pour l'égalité des droits et la justice sociale au Canada, souligne Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Finances, dans une allocution prononcée durant la cérémonie. Plus de 70 ans après, nous lui rendons hommage en faisant d'elle la première Canadienne à figurer sur un billet de banque. Nous espérons que son histoire incitera les générations futures à suivre ses traces. »

Femme d'affaires accomplie de Nouvelle-Écosse, Viola Desmond a défié l'autorité en refusant de quitter une section réservée aux Blancs d'un cinéma en 1946. Son procès a été une source d'inspiration dans la poursuite de l'égalité raciale au Canada. Un plan du quartier historique North End d'Halifax, où elle habitait et travaillait à cette époque, se trouve aux côtés du portrait.

Les images et les symboles reproduits au verso du billet font le pont entre l'histoire de Mme Desmond et le présent. On y voit entre autres le MCDP, premier musée au monde exclusivement consacré à l'évolution des droits de la personne, à leur avenir et à leur célébration. Ses rampes qui s'entrecroisent symbolisent l'histoire des droits de la personne au Canada et dans le monde, une histoire marquée de reculs et de contradictions, mais caractérisée par la détermination et l'espoir.

Parmi les autres éléments du verso, mentionnons la plume d'aigle, qui représente la poursuite incessante de la reconnaissance des droits et des libertés des peuples autochtones au Canada, un extrait de la Charte canadienne des droits et libertés et le motif de feuille de laurier - symbole de la justice depuis l'Antiquité - qu'on retrouve dans le hall d'honneur de la Cour suprême du Canada.

Cette nouvelle coupure de 10 $ sera introduite dans les institutions financières canadiennes dès aujourd'hui. Elle remplacera peu à peu les autres billets de 10 $ actuellement en circulation, y compris le billet commémoratif Canada 150 et le billet de 10 $ de la série Frontières, à mesure qu'ils s'useront.

En bref

Viola Desmond est la personnalité choisie au terme d'une consultation publique dans le cadre de laquelle la population a été invitée à proposer le nom de Canadiennes emblématiques qui devraient figurer sur le prochain billet de banque.

Viola Desmond est la personnalité choisie au terme d'une consultation publique dans le cadre de laquelle la population a été invitée à proposer le nom de Canadiennes emblématiques qui devraient figurer sur le prochain billet de banque.

Ce nouveau billet de 10 $ marque l'adoption par la Banque du Canada d'une nouvelle approche pour l'émission des billets. Désormais, les nouveaux billets seront introduits périodiquement à quelques années d'intervalle, au lieu que les cinq coupures soient mises en circulation dans un laps de temps relativement court. Ainsi, la Banque pourra intégrer les plus récents éléments de sécurité à chacun des nouveaux billets qu'elle conçoit.

Le moment venu, la Banque consultera à nouveau les citoyens au sujet de la conception du prochain billet de 5 $ qu'elle émettra.

Le billet vertical de 10 $ orné du portrait de Viola Desmond a les mêmes dimensions, les mêmes fonctionnalités et la même couleur distinctive (violet) que les billets de 10 $ en polymère déjà en circulation.

Le billet est doté d'éléments d'identification destinés aux personnes aveugles ou ayant une vision partielle, qu'il s'agisse du violet distinctif des coupures de 10 $, de l'élément tactile ou des gros chiffres sur fond contrasté.

Ressources

Note aux rédacteurs

À la demande de la famille, les représentants des médias souhaitant s'entretenir avec les membres de la famille de Mme Desmond sont priés de s'adresser à l'équipe des Relations avec les médias de la Banque du Canada .

