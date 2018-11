Participation record à la Journée carrières CargoM : Plus de 1 500 personnes au rendez-vous - Des centaines de postes à pourvoir en transport et logistique







MONTRÉAL, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, a marqué le coup d'envoi de son grand événement de recrutement et de démonstration des métiers en présence de M. Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif de la Ville de Montréal. Plus de 1 500 participants et membres de l'industrie de la logistique et du transport maritime, routier, ferroviaire et aérien ont convergé aujourd'hui vers le Grand Quai du Port de Montréal afin de découvrir les centaines de postes actuellement disponibles au sein de ces secteurs en pleine effervescence.

« Le travail de concertation réalisé par les membres du secteur de la logistique et du transport afin de trouver des solutions pour recruter du personnel est remarquable. Notre gouvernement s'est engagé à appuyer nos entreprises pour favoriser leur développement et voir une telle mobilisation nous motive encore davantage. Nous comptons travailler avec ce secteur ainsi qu'avec l'ensemble de nos partenaires du marché du travail pour rendre le Québec encore plus prospère », a fait savoir le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet.

« Cette 3e édition constitue un véritable succès! Nous avons accueilli un nombre record de participants ainsi que plus de 55 employeurs et institutions d'enseignement et présenté une riche programmation mettant de l'avant les nombreuses possibilités d'emploi au sein de l'industrie. Au cours de la journée, les nombreux candidats intéressés ont eu l'occasion de rencontrer des employeurs de choix à la recherche d'une main-d'oeuvre qualifiée pour poursuivre leur essor. Plusieurs entrevues ont eu lieu sur place et déjà des embauches sont en voie de se concrétiser au cours des prochains jours », a indiqué M. Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Présenté par le CN, avec la participation financière du gouvernement du Québec, cet événement vise à promouvoir ces secteurs porteurs d'avenir ainsi que leurs perspectives de carrières auprès des étudiants, des jeunes diplômés et des candidats à la recherche d'un nouveau défi. « Plusieurs écoles spécialisées et institutions d'enseignement ont profité de l'occasion afin de présenter leurs programmes de formation et d'échanger avec la prochaine génération de travailleurs. La présence de centaines d'étudiants aujourd'hui démontre leur grand intérêt pour l'industrie », ajoute M. Charbonneau.

Plusieurs postes à combler rapidement

L'industrie du transport des marchandises et de la logistique offre plusieurs carrières intéressantes pour les nouveaux diplômés ainsi que pour les travailleurs expérimentés à la recherche d'un nouvel emploi. Les besoins en main-d'oeuvre s'accentueront au cours des prochaines années alors que plusieurs travailleurs prendront leur retraite et que de nombreux projets prendront leur envol. « Selon une étude menée par Camo-route, plus de 20 000 postes de camionneurs de classe 1 devront être comblés d'ici 24 mois, sans compter les besoins pour les autres classes et les répartiteurs. Du côté des officiers du secteur maritime, par exemple, le taux de placement des finissants de l'Institut maritime du Québec est de 100 %. Par ailleurs, les emplois des secteurs logistique, ferroviaire et aérien offrent aussi une variété d'opportunités intéressantes à saisir », explique M. Charbonneau.

Un événement à multiples volets

Plusieurs moments forts ont marqué cet événement :

Entretiens d'embauche et réseautage entre les candidats et les employeurs;

Entrevues éclair organisées par l'équipe responsable du Programme Interconnexion de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain;

commerce du Montréal métropolitain; Présentations des programmes de formation en logistique et transport de marchandises;

Conférences sur les divers métiers liés au transport et à la logistique présentées par l'Association du camionnage du Québec, le CN, la Corporation des Pilotes du St-Laurent central et Edu GoPro;

central et Edu GoPro; Zone interactive, incluant des camions, un Zodiac ainsi que des simulateurs de conduite de poids lourds et de trains et d'opération de grues.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 120 000 emplois en transport et entreposage, 6 000 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ensemble de ses membres.

