Nomination de Michel Langelier à titre de président-directeur général du CEFRIO







QUÉBEC, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration du CEFRIO, Michel Verreault, a le plaisir d'annoncer la nomination de Michel Langelier à titre de président-directeur général du CEFRIO. Celui-ci prend donc la relève de Jacqueline Dubé, qui prend sa retraite après un passage de dix ans à la tête de l'organisation.

Monsieur Langelier détient une maîtrise en administration des sports (M. Éd.) et un MBA pour cadres de l'Université d'Ottawa. Au cours de sa carrière, il a occupé des fonctions de gestion au sein de divers organismes, notamment Water Polo Canada, la Société canadienne de génie civil et l'Université d'Ottawa. Au fil des six dernières années, il a été directeur général à l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ) et au Réseau collaboratif Consortium Innovation. Plus récemment, il était directeur général adjoint à l'Institut de valorisation des données (IVADO). Il entrera en fonction le 19 novembre.

« Nous sommes très heureux de voir Michel Langelier prendre les rennes du CEFRIO. Sa vaste expérience et ses expertises démontrées en développement organisationnel et gestion de l'innovation, entre autres, sauront orienter l'organisation dans un esprit de continuité, toujours afin de construire le Québec numérique de demain et d'y favoriser l'adoption de la culture numérique dans les entreprises et organisations », souligne le président du conseil d'administration du CEFRIO, Michel Verreault.

Départ de Jacqueline Dubé, après dix ans à la barre du CEFRIO

En parallèle à cette nomination, le conseil d'administration du CEFRIO tient à souligner la contribution exceptionnelle de la présidente-directrice générale sortante, Jacqueline Dubé. Au fil d'une décennie cette femme gestionnaire aguerrie, qui quitte pour une retraite plus que méritée, a guidé et dirigé l'évolution du CEFRIO, en plus de voir au développement et à la réalisation de projets d'envergure qui ont contribué à accroître l'usage du numérique au Québec.

À propos du CEFRIO

Organisme de recherche et d'innovation, le CEFRIO accompagne les entreprises et les organisations dans leur adoption de la culture numérique et la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires. Membre de QuébecInnove, le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin d'agir comme accélérateur de la culture numérique dans les organisations. Il recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société.

Son action s'appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs ainsi que l'engagement de plus de 280 membres. Son principal partenaire financier est le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

