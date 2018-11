Les missions de police en Haïti, au Mali, en Ukraine, en Iraq et au Moyen-Orient obtiennent le statut d'opérations spéciales et d'autres missions reçoivent ce statut de façon rétroactive







OTTAWA, le 19 nov. 2018 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada s'engage à veiller sur les policiers canadiens en mission. Aujourd'hui, la commissaire Brenda Lucki a annoncé que l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a accordé la désignation d'« opérations de service spécial (OSS) » à dix missions de maintien de la paix et de stabilisation de la police.

La désignation d'opérations de service spécial confère aux missions de maintien de la paix de la police canadienne un statut comparable à celui des missions militaires de paix et de stabilisation, ce qui signifie que les policiers qui prennent ou ont pris part à ces missions ont désormais droit à certains avantages sociaux, y compris à une protection d'assurance adéquate pour soins de santé.

Lorsque les policiers canadiens ont commencé à être affectés à des missions auxquelles les Forces canadiennes (FC) ne participaient pas, les policiers n'étaient pas admissibles aux avantages et à la protection offerts aux membres des FC. Depuis que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a accordé la désignation « OSS » à certaines missions de police, les policiers canadiens qui y prennent part peuvent maintenant avoir un statut comparable à ceux des membres des FC et ont droit à des avantages sociaux semblables.

« Le gouvernement du Canada offre un soutien indispensable afin de rétablir la paix et la sécurité dans des zones dévastées par les conflits. Des policiers canadiens aident à rebâtir ou à renforcer les services de police dans des pays aux prises avec des conflits et des soulèvements. Les missions de police concrétisent l'engagement du Canada à contribuer à la sécurité mondiale et à soutenir ses policiers dans l'exercice de leurs fonctions. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Les policiers canadiens interviennent au nom de la paix dans certaines des plus périlleuses régions du monde. Ils font de grands sacrifices pour servir à l'étranger, où ils côtoient le danger et surmontent des épreuves loin de leurs proches. En accordant à ces missions la désignation « opérations de service spécial », le Canada met en évidence l'importance et les effets positifs qu'ont nos policiers à l'étranger, reconnaît les services qu'ils y assurent et les sacrifices qu'ils consentent et veille à ce qu'on prenne bien soin d'eux pendant et après leur contribution remarquable. »

- Brenda Lucki, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

Depuis 1989, environ 4 000 policiers canadiens ont pris part à plus de 66 missions à l'étranger. Le Canada affecte des policiers à des missions de paix et de stabilisation par le truchement du Programme des missions internationales des policiers affectés au maintien de la paix, géré en vertu de l'Arrangement sur la police au Canada, un partenariat entre la GRC, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada. Ces policiers ont, par leur leadership, leur professionnalisme et leur dévouement, contribué à établir l'excellente réputation de la police canadienne à l'échelle internationale.

La désignation « OSS » est attribuée à une mission pour laquelle le Canada affecte des membres des FC ou des policiers au maintien de la paix à l'étranger en raison d'une guerre ou d'un conflit civil ou pour rétablir l'ordre public. Les policiers affectés à une mission désignée « OSS » ont droit aux indemnités, aux avantages sociaux et à la protection d'assurance adéquate pour soins de santé.

Mission Lieu Date de début Date de fin Clearbrooke Cambodge Le 15 janvier 2015 Le 15 mai 2017 Iris Iraq Le 14 septembre 2016 En cours Collaborate Colombie Le 25 février 2017 En cours Plain Sight Philippines Le 13 octobre 2016 Le 19 mai 2017 Pioneer Palestine, EU POL COPPS Le 1er janvier 2006 En cours Upland Ukraine Le 2 mars 2015 En cours Kantanna Kirghizistan Le 4 avril 2007 Le 31 mars 2013 Gauntlet Guatemala Le 4 avril 2011 Le 4 avril 2012 Horae Haïti Le 1er juin 2004 En cours Moerae Mali Le 23 mars 2018 En cours

