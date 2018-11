Les lentilles ACUVUE® OASYS avec Light Intelligent Technologytm de Transitionstm sont nommées parmi les « Meilleures inventions de 2018 » par TIME







Premières du genre[i], les lentilles cornéennes corrigent la vue et s'adaptent aux changements de conditions d'éclairage pour améliorer le confort et la performance au quotidien

PINELLAS PARK, Floride, 19 novembre 2018 /CNW/ - TIME a choisi les lentilles ACUVUE® OASYS avec Light Intelligent Technologytm de Transitionstm comme l'une des « Meilleures inventions de 2018 » lors de sa compilation annuelle mettant en vedette les innovations révolutionnaires du monde entier. Étant le fruit d'un partenariat stratégique entre Johnson & Johnson Vision et Transitions Optical, une société d'Essilor International, cette innovation représente une toute nouvelle catégorie de lentilles cornéennes qui offrent aux porteurs une correction de la vue et une réduction de la brillance de la lumièreii,iii pour apaiser la vision toute la journée durant.iv,v

Conçues pour un mode de vie moderne et actif, les lentilles ACUVUE® OASYS avec Light Intelligent Technologytm de Transitionstm aide à réduire l'exposition à la lumière vive à l'intérieur comme à l'extérieur en filtrant notamment la lumière bleue vi et en bloquant les rayons ultraviolets pouvant influencer le confort visuel, la vision et la santé oculaire.? ? vii,viii,ix,x,xi Les lentilles aident les yeux à s'adapter à divers types de lumière selon des intensités et des éclats différents tout au long de la journée. Conjuguant les forces et l'expertise de chaque société, les lentilles cornéennes sont nées d'une recherche approfondie des besoins de vie du consommateur.

Transitions Optical est un chef de file de longue date dans la technologie de gestion de la lumière, maîtrisant celle-ci depuis plus de 28 ans. La société possède une vaste expérience en matière d'innovation de produits et de partenariats stratégiques qui lui a permis de réaliser des percées, de faire croître la catégorie photochromique et de présenter les bienfaits de l'adaptation lumineuse à davantage de patients. Plus d'une décennie a été requise pour combiner la technologie révolutionnaire adaptative à la lumière de Transitions à ces lentilles cornéennes sophistiquées. Il en résulte des lentilles offrant un avantage unique en son genre qui va au-delà de la correction de la vue et qui est aussi agile que les consommateurs le sont dans leur vie quotidienne.

« Nous sommes très fiers de voir les lentilles ACUVUE® OASYS avec Light Intelligent Technologytm de Transitionstm choisies par TIME magazine comme l'une des "Meilleures inventions de 2018". Cette innovation révolutionnera les lentilles cornéennes et le domaine photochromique en offrant à plus de patients les avantages que présente l'adaptation lumineuse », affirme Chrystel Barranger, présidente d'Essilor Photochromics et de Transitions Optical. « Venant satisfaire les besoins non comblés des porteurs de lentilles cornéennes, cette innovation contribue à la réalisation de notre mission, qui consiste à offrir une bonne vision à chaque personne sur la planète. »

Les lentilles cornéennes réutilisables d'une durée de deux semaines, qui seront commercialisées par Johnson & Johnson Vision Care, Inc., s'adaptent continuellement en passant du transparent à l'opaque et vice-versa, ce qui aide les yeux à s'adapter aux changements de lumière mieux qu'ils ne le feraient par eux-mêmes.vii Grâce à la technologie lumineuse intelligente de Transitions (Light Intelligent Technology), les lentilles ACUVUE® OASYS avec Transitions commencent à s'assombrir dès qu'elles sont exposées aux rayons UV ou à la lumière visible à haute énergie pour devenir opaques en 45 secondes; elles redeviennent ensuite transparentes dans un délai de 90 secondes lorsque le porteur passe de l'extérieur à l'intérieur.vii Pleinement activées, les lentilles bloquent jusqu'à 70 pour cent de la lumière visible et filtrent la lumière à l'intérieur, et ce, même lorsqu'elles sont à l'état le plus transparent.vii L'invention révolutionnaire est conçue pour offrir le degré le plus élevé de protection contre les rayons ultraviolets en matière de lentilles cornéennes et elles sont les seules à offrir une protection à 100 % contre les rayons UVB. ? ? vii, viii

Les lentilles ont reçu l'homologation 510(k) pour l'atténuation de la lumière vive auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis en avril de cette année. On prévoit que leur lancement aux États-Unis et dans d'autres marchés sélectionnés aura lieu au cours du premier semestre de 2019.

À propos de Transitions Optical

Transitions Optical est le principal fournisseur de lentilles photochromiques (intelligemment adaptives) au monde, la société ayant été la première à réussir à fabriquer et à commercialiser les lentilles adaptatives de plastique en 1990. En raison d'investissements incessants dans la recherche, le développement et la technologie, Transitions Optical offre une grande variété de lentilles de lunettes et de produits de protection oculaire, établissant de nouvelles normes en matière de performance sophistiquée pour fournir un confort visuel toujours plus grand et une protection optimale contre la lumière bleue nocive, et pour bloquer sans relâche 100 % des rayons UVA et UVB.

C'est grâce au leadership en matière de produits, à la focalisation sur le consommateur et à l'excellence opérationnelle que Transitions® est l'une des marques du domaine de l'optique les plus reconnues par les consommateurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur la Light Intelligent Technologytm de Transitions®, visitez le Transitions.com ou TransitionsPRO.com.

Transitions Optical est une filiale en propriété exclusive d'Essilor International.

À propos d'Essilor

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (« Essilor ») est la plus importante société d'optique ophtalmique au monde. Essilor conçoit, fabrique et commercialise une vaste gamme de lentilles pour améliorer et protéger la vue. Sa mission est d'améliorer les vies en améliorant la vue. Pour appuyer cette mission, Essilor consacre plus de 200 millions ? à la recherche et l'innovation chaque année, elle qui est déterminée à commercialiser continuellement de nouveaux produits toujours plus efficaces. Ses marques phares incluent Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor conçoit et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter www.essilor.com.

À propos de Johnson & Johnson Vision

Chez Johnson & Johnson Vision, nous avons un objectif ambitieux, c'est-à-dire changer la trajectoire de la santé oculaire dans le monde. Par l'entremise de nos sociétés d'exploitation, nous proposons une innovation qui permet aux professionnels de la vue d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients tout au long de leur vie, et ce, grâce à des produits et des technologies qui répondent à des besoins non satisfaits, y compris l'erreur réfractive, les cataractes et la sécheresse oculaire. Dans les communautés qui ont le plus besoin d'aide, nous collaborons pour accroître l'accès à des soins de la vue de qualité. En outre, nous nous engageons à aider les gens à mieux voir, à mieux se connecter et à mieux vivre. Visitez-nous à l'adresse www.jjvision.com. Suivez @JNJVision sur Twitter et Johnson & Johnson Vision sur LinkedIn.

Information importante à l'intention des porteurs de lentilles cornéennes : Les lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD ne sont offertes que sur ordonnance pour corriger la vue à titre de lentilles à port quotidien dont le remplacement est conseillé aux deux semaines. Seul un professionnel de la vue peut déterminer si des lentilles cornéennes conviennent. Le port de lentilles cornéennes peut entraîner, bien que rarement, de graves problèmes oculaires. Pour éviter de tels problèmes, il faut respecter les programmes de port et de remplacement des lentilles ainsi que les instructions d'entretien fournies par le professionnel de la vue. Il ne faut pas porter de lentilles cornéennes en cas d'infection ou d'inconfort oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs ou d'autres problèmes oculaires. Si l'une ou l'autre de ces troubles se manifeste, retirez les lentilles et communiquez immédiatement avec un professionnel de la vue. Pour obtenir plus d'information sur le port et l'entretien adéquats ainsi que sur la sécurité des lentilles cornéennes, consultez un professionnel de la vue et demandez le guide d'instructions à l'intention des patients en composant le 1-800-843-2020 ou en consultant le Acuvue.com.

?Aide à protéger contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet sur la cornée et l'oeil.

?MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV ne remplacent PAS les lunettes de protection anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou de soleil qui bloquent les UV, parce qu'elles ne couvrent pas complètement l'oeil ni le pourtour de l'oeil. Il faut continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu'indiqué. REMARQUE : L'exposition à long terme aux UV est un facteur de risque associé aux cataractes. L'exposition dépend d'un certain nombre de facteurs, comme ceux liés à l'environnement (altitude, géographie, nébulosité) et à la personne (durée et nature des activités extérieures). Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux contre les effets nuisibles du rayonnement ultraviolet. Cependant, aucune étude clinique n'a démontré que le port de lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer des cataractes ou d'autres troubles oculaires. Consultez un professionnel de la vue pour en savoir plus.

