ACUVUE® OASYS avec Transitionstm Light Intelligent Technologytm a été nommée dans les «?Meilleures inventions 2018?» du magazine TIME







Les premières lentilles de contact de ce genre[i] corrigent la vue et s'adaptent aux changements des conditions d'éclairage, afin d'améliorer le confort et la performance au quotidien

PINELLAS PARK, Floride, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le magazine TIME a sélectionné ACUVUE® OASYS avec Transitionstm Light Intelligent Technologytm comme l'une des «?Meilleures inventions 2018?» dans son tour d'horizon annuel qui met en lumière des innovations révolutionnaires du monde entier. Développée dans le cadre d'un partenariat stratégique entre Johnson & Johnson Vision et Transitions Optical, une société d'Essilor International, cette innovation représente une toute nouvelle catégorie de lentilles de contact qui permet de corriger la vue de ceux qui les portent et de réduire la lumière viveii, iii pour une vision apaisante toute la journée. iv,v

Les lentilles ACUVUE® OASYS avec Transitionstm Light Intelligent Technologytm, conçues pour un style de vie moderne et actif, contribuent à réduire l'exposition à la lumière vive à l'intérieur comme à l'extérieur, en filtrant notamment la lumière bleuevi et en bloquant les rayons UV qui peuvent affecter le confort, la vue et la santé des yeux. ? ? vii,viii,ix,x,xi Les lentilles permettent aux yeux de gérer différents types de lumière à l'intensité et la clarté variées, et ce tout au long de la journée. Combinant les forces et l'expertise de chaque société, les lentilles de contact sont nées d'une recherche approfondie sur les besoins des consommateurs en matière de style de vie.

Transitions Optical est depuis longtemps le leader en technologie de gestion de la lumière, lumière qu'elle maîtrise depuis plus de 28 ans. La société possède une longue histoire en termes d'innovations de produits et de partenariats stratégiques, qui lui ont permis d'innover, de développer la catégorie photochromique et d'apporter les avantages de l'adaptation à la lumière à un plus grand nombre de patients. Il aura fallu plus d'une décennie pour associer la technologie révolutionnaire d'adaptation à la lumière Transitions à ces lentilles de contact avancées. Il en résulte des lentilles qui offrent un avantage unique en leur genre, ne se limitant pas à corriger la vue, mais se révélant aussi agiles que les consommateurs dans leur vie de tous les jours.

«?Nous sommes très fiers que le magazine TIME ait sélectionné ACUVUE® OASYS avec Transitionstm Light Intelligent Technologytm comme l'une des "Meilleures inventions de 2018". Cette innovation va révolutionner les lentilles de contact et la photochromie en offrant les avantages de l'adaptation de la lumière à un plus grand nombre de patients?», a déclaré Chrystel Barranger, présidente d'Essilor Photochromics et de Transitions Optical. «?Répondant aux besoins non satisfaits des porteurs de lentilles de contact, cette innovation contribue à la réalisation de notre mission qui consiste à ce que chaque personne sur la planète ait une bonne vue.?»

Les lentilles de contact réutilisables tous les jours pendant deux semaines, qui seront commercialisées par Johnson & Johnson Vision Care, Inc, s'adaptent en permanence lorsque l'on passe d'un environnement lumineux à un environnement sombre, et inversement, aidant les yeux à mieux s'accoutumer aux changements de lumière qu'ils ne le feraient d'eux-mêmes.vii Les lentilles ACUVUE OASYS avec Transitions commencent à s'assombrir dès qu'elles sont exposées aux rayons UV ou à la lumière à haute énergie visible, grâce à la Transitions Light Intelligent Technology, s'obscurcissant en 45 secondes, et s'éclaircissent à nouveau en 90 secondes en passant de l'extérieur à l'intérieur.vii À pleine activation, les lentilles bloquent jusqu'à 70 pour cent de la lumière visible et filtrent la lumière à l'intérieur, même dans leur état le plus clair.vii L'invention révolutionnaire est conçue pour offrir le plus haut niveau de protection UV disponible pour les lentilles de contact et sont les seules lentilles qui offrent une protection totale contre les rayons UVB. ? ? vii, viii

Les lentilles ont obtenu l'agrément 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour l'atténuation de la lumière vive au mois d'avril de cette année. Elles devraient être lancées aux États-Unis et dans d'autres marchés sélectionnés au cours du premier semestre de 2019.

À propos de Transitions Optical

Transitions Optical est le premier fournisseur mondial de verres photochromiques (adaptatifs intelligents), la société ayant été la première à fabriquer et à commercialiser avec succès des verres adaptatifs en plastique en 1990. Grâce à ses investissements continus dans la recherche, le développement et la technologie, Transitions Optical offre une vaste gamme de verres de lunettes et de produits de protection, établissant de nouvelles normes de performance avancée pour offrir un confort visuel toujours plus grand et une protection optimale contre la lumière bleue nocive, tout en bloquant 100 % des rayons UVA et UVB.

Le leadership en matière de produits, l'attention portée au consommateur et l'excellence opérationnelle ont fait de la marque Transitions® l'une des marques grand public les plus reconnues dans le domaine de l'optique. Pour plus d'informations sur l'entreprise et Transitions® Light Intelligent Technologytm, visitez le site Transitions.com ou TransitionsPRO.com.

Transitions Optical est une filiale en propriété exclusive d'Essilor International.

À propos d'Essilor

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («?Essilor?») est le leader mondial de l'optique ophtalmique. Essilor conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de verres pour améliorer et protéger la vue. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie en améliorant la vue. Pour soutenir cette mission, Essilor consacre chaque année plus de 200 millions d'euros à la recherche et à l'innovation, s'engageant ainsi à mettre sur le marché de nouveaux produits toujours plus performants. Ses principales marques sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. La société développe et commercialise également des équipements, instruments et services pour les professionnels de la vue.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.essilor.com.

À propos de Johnson & Johnson Vision

Chez Johnson & Johnson Vision, nous avons une ambition audacieuse : changer la trajectoire de la santé oculaire à travers le monde. Grâce à nos sociétés d'exploitation, nous innovons pour permettre aux professionnels des soins de la vue d'obtenir de meilleurs résultats cliniques pour leurs patients tout au long de leur vie grâce à des produits et technologies qui répondent aux besoins non satisfaits, et notamment les amétropies, les cataractes et la sécheresse oculaire. Dans les communautés qui en ont le plus besoin, nous travaillons en collaboration à un meilleur accès à des soins ophtalmologiques de qualité et nous nous engageons à aider les individus à mieux voir, à mieux communiquer et à mieux vivre. Veuillez visiter www.jjvision.com. Suivez @JNJVision sur Twitter et Johnson & Johnson Vision sur LinkedIn.

Informations importantes pour les porteurs de lentilles de contact : les lentilles de contact de marque ACUVUE® ne sont disponibles que sur ordonnance pour la correction de la vue sous forme de lentilles à port quotidien avec un remplacement recommandé au bout de deux semaines. Un professionnel de la vue déterminera si les lentilles de contact vous conviennent. Bien que rares, de graves problèmes oculaires peuvent survenir lors du port de lentilles de contact. Afin d'éviter ces problèmes, suivez le calendrier de port et de remplacement ainsi que les instructions d'entretien des lentilles fournies par votre ophtalmologue. Ne portez pas de lentilles de contact si vous avez une infection oculaire ou si vous ressentez un inconfort oculaire, un larmoiement excessif, des modifications de la vision, des rougeurs ou d'autres problèmes oculaires. Si l'une de ces conditions se produit, retirez la lentille et contactez immédiatement votre ophtalmologue. Pour de plus amples informations concernant le port approprié, les soins et la sécurité, consultez votre professionnel de la vue et demandez un guide d'instructions à l'intention des patients, en appelant le 1-800-843-2020 ou visitez Acuvue.com.

?Aide à protéger contre la transmission des rayons UV nocifs vers la cornée et dans l'oeil.

?AVERTISSEMENT : les lentilles de contact anti-UV ne remplacent PAS les lunettes de protection anti-UV, comme les lunettes de sécurité ou les lunettes de soleil anti-UV, car elles ne couvrent pas complètement l'oeil et la zone environnante. Vous devez continuer à utiliser des lunettes anti-UV comme indiqué. REMARQUE : l'exposition à long terme aux rayons UV est l'un des facteurs de risque associés aux cataractes. L'exposition s'appuie sur un certain nombre de facteurs tels que les conditions environnementales (altitude, géographie, couverture nuageuse) et les facteurs personnels (étendue et nature des activités extérieures). Les lentilles de contact bloquant les UV aident à protéger contre les rayons UV nocifs. Cependant, aucune étude clinique n'a été menée pour démontrer que le port de lentilles de contact bloquant les UV réduit le risque de développer des cataractes ou d'autres troubles oculaires. Consultez votre ophtalmologue pour en savoir plus.

ACUVUE OASYS® est une marque de commerce de Johnson & Johnson Vision Care, Inc.





















i Communiqué de presse de la FDA : La FDA autorise la première lentille de contact dotée d'une technologie d'adaptation à la lumière ii Définie comme un changement de la forte intensité / lumière vive à l'intérieur et à l'extérieur iii Données JJV au dossier 2018 : étude de marché sur la lumière vive iv Définie comme une vision confortable dans des conditions de forte luminosité. v Données JJV au dossier 2018 : Données JJV au dossier 2018 : Étude clinique objective ACUVUE® OASYS avec Transitionstm vi Calculée conformément à ISO-8980-3 pour 380-460 nm (Fonction de risque de la lumière bleue, B(?)) vii Données JJV au dossier 2018 : Définition de ACUVUE® OASYS avec Transitionstm viii Données JJV au dossier 2018 : Propriétés matérielles des lentilles de contact de marque ACUVUE OASYS® avec HYDRACLEAR® Plus et autres lentilles de contact réutilisables ix American Academy of Ophthalmology. What is Photokeratitis. (Qu'est-ce que la photokératite.) Disponible à l'adresse https://www.aao.org/eye-health/diseases/photokeratitis-snow-blindness. Consulté le 22 janvier 2018. x American Optometric Association. Protection UV. Disponible à l'adresse https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/uv-protection. Consulté le 22 janvier 2018. xi Walls HL, Walls KL, Benke G. Eye Disease Resulting From Increased Use of Fluorescent Lighting as a Climate Change Mitigation Strategy (Maladies oculaires résultant de l'utilisation accrue de l'éclairage fluorescent comme stratégie d'atténuation des changements climatiques). American Journal of Public Health. 2011;101(12):2222-2225.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 11:22 et diffusé par :