Pour célébrer le 60e anniversaire de la NASA, la principauté de Monaco accueillera des astronautes américains, des experts en aérospatial, et la projection du documentaire « Above and Beyond: NASA's Journey to Tomorrow »







Sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert II, plusieurs événements se focaliseront sur l'avenir des voyages aériens et spatiaux

WASHINGTON, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Lors du Thanksgiving de cette année, la principauté de Monaco accueillera plusieurs légendes de la NASA issues du programme américain de navettes spatiales lors d'un forum visant à célébrer le 60e anniversaire de l'agence, et faisant intervenir une projection spéciale du documentaire Discovery intitulé « Above and Beyond: NASA's Journey to Tomorrow » de Rory Kennedy, réalisatrice nominée d'un Academy Award et primée d'un Emmy Award.

Organisée sous le patronage de son altesse sérénissime le Prince Albert II de Monaco, cette initiative de l'Ambassade de Monaco à Washington D.C. débutera à 17h00 avec la projection du film en anglais, sous-titré en français (entrée gratuite et ouverte au public sur réservation préalable). Elle sera suivie par une discussion d'une heure avec quelques-uns des leaders éminents de l'aérospatial aujourd'hui, sur le thème de l'exploration aérienne et spatiale, avec un accent placé sur l'importance de la coopération internationale (www.MonacoEventsUSA.com).

Parmi les invités figurent l'équipe de la mission de navette spatiale Columbia (janvier 1986), ainsi que l'une des premières femmes astronautes de la NASA :

le capitaine Robert « Hoot » Gibson , ancien officier de la marine américaine, pilote de test, ingénieur aéronautique, astronaute de la NASA à la retraite qui a voyagé à bord des navettes spatiales Columbia, Atlantis et Endeavour ;

, ancien officier de la marine américaine, pilote de test, ingénieur aéronautique, astronaute de la NASA à la retraite qui a voyagé à bord des navettes spatiales Columbia, Atlantis et Endeavour ; le général Charles Bolden , ancien administrateur de la NASA, major général du Corps des Marines des États-Unis et astronaute de la NASA ;

, ancien administrateur de la NASA, major général du Corps des Marines des États-Unis et astronaute de la NASA ; le Dr George « Pinky » Nelson , physicien américain, astronome, éducateur scientifique et ancien astronaute de la NASA ;

, physicien américain, astronome, éducateur scientifique et ancien astronaute de la NASA ; le Dr Margaret « Rhea » Seddon , chirurgienne, membre de l'équipe des navettes de la NASA, l'une des premières femmes à avoir été acceptée dans le Corps des astronautes de la NASA ;

, chirurgienne, membre de l'équipe des navettes de la NASA, l'une des premières femmes à avoir été acceptée dans le Corps des astronautes de la NASA ; le capitaine Michael López-Alegria , vétéran de la NASA ayant effectué trois missions de navettes spatiales et une mission de l'ISS ;

, vétéran de la NASA ayant effectué trois missions de navettes spatiales et une mission de l'ISS ; M. Guy Beutelschies , vice-président de la division commerciale et de l'espace civil de Lockheed Martin ; et

, vice-président de la division commerciale et de l'espace civil de Lockheed Martin ; et le Dr Ilhami Aygun , président et PDG de SSI-MonacoSat

« L'équipe du lancement de la navette spatiale Columbia de 1986 est extrêmement honorée de participer à cet excitant programme. Nous sommes très reconnaissants envers son altesse sérénissime le Prince Albert II pour son invitation », a déclaré le capitaine Robert « Hoot » Gibson.

L'animateur du rassemblement est M. Mesut Ciceker, directeur de Lockheed Martin Space pour l'EMOA, et le maître de cérémonie est M. Christian Moore, président de Media SSI-Monaco. Le documentaire sera présenté par la directrice du Musée national de l'air et de l'espace de la Smithsonian Institution et ancienne directrice scientifique de la NASA, le Dr Ellen R. Stofan. Parmi les autres anciens membres de la NASA qui devraient participer à la cérémonie figurent les astronautes français Patrick Baudry et Jean-François Clervoy.

« La science de la Terre et l'exploration spatiale impactent l'humanité de manière infiniment positive et tangible. Monaco est fière de réunir à nouveau de tels invités internationaux réputés pour qu'ils partagent leurs expériences, et la projection à Monaco du documentaire "Above and Beyond" constitue le tremplin idéal pour célébrer les 60 extraordinaires années d'existence de la NASA », a déclaré son Excellence Maguy Maccario Doyle, ambassadeur de Monaco aux États-Unis et organisateur de l'événement.

« Il s'agira du deuxième forum spatial lancé par l'Ambassade. Le premier forum organisé en 2016 avait diffusé en avant première le film « The Last Man on the Moon » (http://monacodc.org/Nov10), et souligne l'intérêt historique de la principauté pour l'exploration et les technologies d'aviation et aérospatiales, dans la mesure où SSI-Monaco, aux côtés de son partenaire Thales Alenia Space, a lancé son premier satellite de communications MonacoSat-1 avec le lanceur Falcon9 de SpaceX en orbite de transfert géostationnaire le 27 avril 2015 (https://www.ssi-monaco.com/monacosat/birth-of-monacosat/launch). Un deuxième satellite MonacoSat-2 devrait être lancé par SSI-MonacoSat d'ici 2021-22. »

« Je suis honorée que l'Ambassade ait choisi de diffuser "Above and Beyond" à l'occasion de ce rassemblement prestigieux des astronautes de la NASA et d'autres individus ayant consacré leur vie à comprendre davantage notre planète et le monde qui nous entoure », a déclaré Rory Kennedy. « Notre objectif en réalisant ce film consistait à présenter un dossier des accomplissements exceptionnels de la NASA au cours des 6 dernières décennies, et à se réjouir de ses prochaines missions formidables. Du lancement de rovers sur Mars à la mesure de la santé de notre planète, les travaux de la NASA sont non seulement impressionnants, mais également essentiels pour notre bien-être futur. »

« Dans le documentaire Above and Beyond: NASA's Journey To Tomorrow, Rory Kennedy commémore l'aventure remarquable du programme Apollo sur la Lune, ainsi que la créativité de ceux qui ont travaillé pour y parvenir, et plus important encore, ce que nous décidons de faire de notre héritage d'accomplissements », a déclaré le Dr Stofan, directeur John and Adrienne Mars du Musée national de l'air et de l'espace Smithsonian à Washington D.C.

Lockheed Martin soutient depuis longtemps l'exploration spatiale profonde de la NASA, notamment toutes ses missions sur Mars depuis 1971. Depuis la création du premier satellite météo au monde à la flotte actuelle de satellites GPS, les innovations de Lockheed Martin Space fournissent au monde des données critiques de communications, scientifiques, de navigation et météorologiques. Lockheed Martin est fière de participer à la célébration de l'engagement de Monaco en faveur de la communauté aérospatiale, en s'appuyant sur le succès du SSI-MonacoSat ainsi que sur les projets d'établissement de l'Agence spatiale de Monaco.

Les organisateurs reconnaissent et remercient les organisations suivantes :

la Fondation du Prince Albert II de Monaco et la Fondation du Prince Albert II de Monaco aux États-Unis Lockheed Martin Direction du tourisme et des congrès de Monaco (DTC)

Monaco Asset Management Space Systems International - MonacoSat

la Fondation de Lady Monika Bacardi Venturi

Date et lieu : jeudi 22 novembre 2018. La projection débute à 17h00, la table ronde à 18h45,

à l'auditorium Rainier III, Boulevard Louis II, 98000 Monaco



Admission et réservations : bien que l'entrée soit gratuite et ouverte au public il est indispensable de réserver au préalable . Places limitées.



Réservations avant le 18 novembre à l'adresse eticket@monacomediax.com ou RSVP +377 93 10 40 61





La table ronde ne sera diffusée en direct qu'à partir de 18h45 : https://www.youtube.com/watch?v=u2ZE6VtZj3c





Informations : Monaco Mediax +377 93 10 40 61 www.MonacoEventsUSA.com

