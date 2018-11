La Source dévoile d'excellentes offres du Vendredi fou sur les produits électronique grand public de marques renommées







D'excellentes aubaines du Vendredi fou sur des centaines de produits électroniques grand public

De formidables articles-chocs offerts en magasin et à lasource.ca

Plus de 500 magasins à l'échelle du pays où effectuer des achats

Les achats du Vendredi fou sont admissibles aux retours prolongés

BARRIE, ON, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La Source, le plus vaste commerçant techno du Canada, lance la saison des achats des Fêtes en dévoilant ses offres du Vendredi fou. Alors que plusieurs promotions sont offertes depuis la semaine dernière, les offres ont maintenant été dévoilées pour le weekend très attendu du Vendredi fou.

« Nous savons que les clients ont hâte au Vendredi fou, et nous avons travaillé fort pour mettre en place d'excellentes offres sur les produits électroniques grand public les plus populaires de la saison », dit Andaleeb Dobson, vice-présidentes de la commercialisation et de l'approvisionnement. « Comme nous comptons les jours jusqu'au Vendredi fou, nous offrons des articles-chocs quotidiens à l'échelle d'une multitude de catégories technos depuis la semaine passée, mais ce n'est que le début. Encore plus d'offres extraordinaires seront lancés ce weekend. »

Le Vendredi fou commence tôt chez La Source avec des aubaines dès le jeudi 22 novembre. Une multitude de téléviseurs, portables, casques d'écoute, haut-parleurs, consoles de jeu et plusieurs autres produits électroniques seront offerts prix exceptionnels, et se trouvent dans la circulaire La Source. De plus, les articles-chocs quotidiens seront offerts pendant tout le weekend, jusqu'à 50 % de rabais du prix courant. Ils comprennent :

Jeudi 22 nov. : iPod touch d'Apple de 32 go

Vendredi 23 nov. : Casques d'écoute sans fil supra-aural Solo 3 de Beats

Samedi 24 nov. : Portable Aspire d'Acer de 5 po

Dimanche 25 nov. : Appareil photo reflex mono-objectif numérique EOS Rebel T100 de Canon de 18 Mpx

Traditionnellement, le Vendredi fou signale le début des achats des Fêtes au Canada, et afin d'inspirer confiance aux clients pour magasiner tôt, La Source a de nouveau prolongé sa politique de retours. « La majorité des achats sont admissibles aux retours ou échanges prolongés jusqu'au 15 janvier 2019 - et nous continuerons bien sûr d'honorer notre garantie du meilleur prix », dit Dobson.

Pour plus de commodité d'achat, l'événement du Vendredi fou est en cours dans plus de 500 magasins à l'échelle du pays, donc plusieurs sont situés dans les centres d'achat locaux, ainsi qu'à lasource.ca.

Le solde du Vendredi fou est en vigueur jusqu'au dimanche 25 novembre. « Mais les aubaines ne s'arrêtent pas là. La cybersemaine donne l'occasion aux clients d'économiser, et nous préparons de nouvelles offres pour lasource.ca, à compter du cyberlundi », ajoute Dobson.

Les clients peuvent avoir un aperçu des offres futures des Fêtes et de la semaine après-Noël en s'inscrivant à l'infolettre de La Source à lasource.ca/inscription.

À propos de La Source

La Source est le plus important détaillant de produits électroniques grand public au Canada avec 500 magasins dans l'ensemble du pays. Les magasins et lasource.ca offrent une vaste sélection de produits électroniques grand public de marques nationales, incluant les produits destinés aux communications, au divertissement à domicile, au bureau à domicile et les produits audio. Pour de plus amples renseignements, visitez www.lasource.ca.

Questions des médias :

Agnes Roter

416-553-5468

Agnes.Roter@thesource.ca

