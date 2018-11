2e Prix annuel des jeunes créateurs JCS International remis au Festival international de télévision Emmy World 2018







Michal Grayevsky, présidente de JCSI, a consacré les lauréats, de jeunes réalisateurs invités à explorer le thème « Debout pour la paix »

NEW YORK, 19 novembre 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du Festival international de télévision Emmy World 2018 (International Emmy World Television Festival), la présidente de JCS International, Michal Grayevsky, a remis le 2e Prix annuel des jeunes créateurs JCS International. Les trois lauréats -- Raj Dutta (Inde), Puti Puar (Indonésie) et Shubham Upreti (Inde) -- ont chacun réalisé une excellente vidéo d'une minute sur le thème « Debout pour la paix ».

Le prix a été remis aux deux premiers, Puti Puar et Raj Dutta, en personne, lors de la cérémonie de remise des médailles au Festival international de télévision Emmy World, qui s'est tenu à l'hôtel Sofitel dans le centre-ville de New York. Shubham Upreti, le troisième lauréat, l'a accepté in absentia.

Saluant les lauréats, Michal Grayevsky, présidente de JCS International, membre du conseil d'administration de l'Académie internationale et directrice des communications de RSL Investments II Corporation, a déclaré : « Nous rendons hommage aujourd'hui aux jeunes créateurs dont le travail contribue à promouvoir la paix dans le monde entier. Les défis auxquels notre monde est confronté sont immenses, mais les lauréats de cette année, par leur réalisation remarquable, nous donnent une raison d'être optimistes. »

« Je tiens à exprimer ma gratitude à l'ambassadeur Ronald S. Lauder de sa générosité, sans laquelle ce prix n'aura pas été possible, et dont l'engagement de longue date en faveur de la paix est une source d'inspiration pour nous tous », a poursuivi Michal Grayevsky.

Le Prix JCS International des jeunes créateurs a été remis à Raj Dutta (Inde) pour « Tea Shirt », qui montre comment l'innocence d'un jeune garçon peut nous rappeler que nous avons toujours le choix de la paix. Puti Puar (Indonésie) l'a reçu pour « Peace is Action » (La paix, c'est l'action), une animation montrant comment nous pouvons oeuvrer pour la paix en luttant contre l'intimidation en ligne. Shubham Upreti (Inde) l'a gagné pour « Mr. Peace » (M. Paix) qui évoque l'histoire d'un homme laissé pour compte dans un monde en rapide mutation.

Le Prix des jeunes créateurs JCS International était ouvert aux créatifs du monde entier âgés de 18 à 29 ans. Trois lauréats ont été sélectionnés en fonction de quatre critères : conception, exécution, développement du personnage et créativité. Le jury était composé comme suit : Michal Grayevsky, présidente de JCS International; Lorena Castillo Garcia De Varela, première dame du Panama; Patrick Connolly, vice-président directeur de la programmation chez AMC/SundanceTV Global; Amy Hargreaves, actrice et productrice; Mozhan Marnò, actrice et productrice; Ben Pyne, consultant indépendant chez Pyne Media; Stephen Segaller, vice-président de la programmation chez WNET Channel 13; et Daniel Wiedemann, responsable du bureau Amériques de TV Globo.

