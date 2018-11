Stella-Jones annonce une nomination à son conseil d'administration







MONTRÉAL, 19 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Karen Laflamme à son conseil d'administration.



Mme Laflamme est vice-présidente exécutive et chef des finances, Centres Commerciaux, chez Ivanhoé Cambridge, société qui exerce des activités d'investissement et de développement axées sur des entreprises, des biens et des projets immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale. Elle s'est jointe à Ivanhoé en 2012 et y a occupé divers postes, notamment celui de vice-présidente exécutive, Gestion corporative et affaires institutionnelles, où elle était responsable des relations avec les investisseurs, de l'audit interne et de la gestion intégrée des risques. Elle agit actuellement à titre de vice-présidente du conseil d'administration d'Otéra Capital, filiale spécialisée en financement immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Mme Laflamme est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de HEC Montréal et elle est membre de l'Ordre des CPA du Québec depuis 1986 (CA). Elle possède le titre d'administratrice de sociétés certifiée et elle a obtenu le titre de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés (FCPA) en 2012.

« Nous sommes heureux d'accueillir Mme Laflamme au sein du conseil d'administration de Stella-Jones », a déclaré Mme Katherine A. Lehman, présidente du conseil. « Elle est une dirigeante de grand talent et notre conseil bénéficiera de sa vaste expérience. Je suis persuadée qu'elle jouera un rôle positif au sein du conseil et nous avons hâte de travailler avec elle ».

La nomination de Mme Laflamme entrera en vigueur le 1er décembre 2018 et elle portera à neuf le nombre total de membres du conseil.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. De plus, Stella-Jones fabrique et distribue aux détaillants du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et des applications maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne le rendement futur de la Société. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

Source : Stella-Jones Inc. Personnes-ressources : Éric Vachon, CPA, CA Pierre Boucher, CPA, CMA Premier vice-président et Jennifer McCaughey, CFA chef des finances MaisonBrison Communications Tél. : (514) 940-3903 Tél. : (514) 731-0000 evachon@stella-jones.com

pierre@maisonbrison.com jennifer@maisonbrison.com







Siège social

3100, boul. de la Côte-Vertu

Bureau 300

Saint-Laurent (Québec)

H4R 2J8

Tél. : (514) 934-8666

Téléc. : (514) 934-5327 Inscription en bourse

Bourse de Toronto

Symbole boursier : SJ



Agent des transferts

et agent chargé de la tenue des registres

Services aux investisseurs

Computershare inc. Relations avec les investisseurs

Éric Vachon

Premier vice-président et

chef des finances

Tél. : (514) 940-3903

Téléc. : (514) 934-5327

evachon@stella-jones.com





Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 10:50 et diffusé par :