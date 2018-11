Nouveau fonds à l'appui des personnes vivant avec une démence







Lancement d'une demande de soumissions pour des projets communautaires qui abordent les défis associés aux démences

OTTAWA, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Plus de 400 000 Canadiens âgés de 65 ans et plus ont reçu un diagnostic de démence, y compris de maladie d'Alzheimer. Les deux tiers environ des personnes touchées sont des femmes. On s'attend à ce que le nombre de diagnostics de démence augmente à mesure que la proportion d'aînés dans la population canadienne monte. Reconnaissant l'incidence importante et croissante de la démence au pays, le Canada est résolu à améliorer la vie des personnes vivant avec une démence et de leurs aidants.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a lancé le Fonds d'investissement en matière de démence dans les communautés afin d'aborder les défis associés aux démences.

Le Fonds d'investissement en matière de démence dans les communautés soutiendra des projets communautaires visant à :

optimiser la santé et le bien-être des personnes vivant avec une démence, ainsi que de leurs amis et proches aidants;

accroître la sensibilisation;

accorder la priorité aux populations plus vulnérables aux facteurs de risque des démences ou qui font face à des obstacles lorsqu'elles cherchent à obtenir du soutien;

contrer la stigmatisation.

Les personnes et les organisations intéressées à demander du financement sont invitées à envoyer une lettre d'intention. Pour en savoir plus à propos du Fonds, et pour prendre connaissance de ses exigences en matière d'admissibilité, consultez : Appel de propositions - l'investissement en matière de démence dans les communautés.

Citations

« Grâce à nos consultations, nous avons obtenu les points de vue de personnes vivant avec une démence, ainsi que d'amis et de proches aidants. Beaucoup ont dit que collaboration, partenariats, échange d'information, application à plus grande échelle des pratiques exemplaires et mesures pour contrer la stigmatisation étaient nécessaires. Je suis certaine que grâce au Fonds d'investissement en matière de démence dans les communautés, nous pourrons en apprendre plus et mettre en oeuvre des approches efficaces à l'appui d'une qualité de vie optimale pour les personnes qui vivent avec une démence, ainsi que pour leurs amis et proches aidants. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de Santé Canada

Faits en bref

L'Agence de la santé publique du Canada investit 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, puis 4 millions de dollars par année par la suite, dans des projets communautaires pour aborder les défis associés aux démences.

investit 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, puis 4 millions de dollars par année par la suite, dans des projets communautaires pour aborder les défis associés aux démences. Le processus de demande de soumissions se déroulera du 19 novembre au 10 décembre 2018.

Les personnes qui vivent avec une démence, de même que leurs amis et proches aidants, sont en majorité des femmes. Dans le choix de projets communautaires pour le Fonds, une attention particulière sera accordée aux populations vulnérables aux facteurs de risque des démences ou qui font face à des obstacles lorsqu'elles cherchent à obtenir du soutien (p. ex. femmes, Autochtones, communautés rurales ou éloignées).

Liens connexes

Appel de propositions - l'investissement en matière de démence dans les communautés

