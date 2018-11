Groupe d'experts sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants : Le gouvernement du Canada lance un appel de candidatures







GATINEAU, QC, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Pour les familles canadiennes, les services de garde d'enfants abordables et de haute qualité sont plus qu'une commodité - ils constituent un besoin. Le gouvernement du Canada fait en sorte que chaque enfant ait le meilleur départ possible dans la vie. Afin d'appuyer l'élaboration et la mise en oeuvre du Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement va mettre sur pied un groupe d'experts sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a lancé un appel de candidatures en vue de la création d'un groupe d'experts sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ce groupe d'experts offrira de la rétroaction et constituera une tribune pour les discussions en profondeur touchant les idées concernant l'information, les données et la recherche sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Plus précisément, le rôle du groupe d'experts sera de formuler des avis et des recommandations sur l'élaboration d'une stratégie de recherche et de données sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui pourraient couvrir les éléments suivants :

cibler les domaines d'action prioritaires;

trouver des approches novatrices;

harmoniser les objectifs du travail avec les autres priorités du gouvernement.

Le gouvernement du Canada est à la recherche de leaders, de praticiens et d'experts en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants issus du milieu universitaire, de la prestation de service et des entreprises. Le gouvernement recherche également des gens qui ont une expérience relative à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants, comme des parents et des grands-parents, en plus de personnes qui comprennent le point de vue des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature en ligne d'ici le 14 décembre 2018.

Les nominations sont effectuées dans le cadre d'un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes? et à refléter la diversité du Canada.

Citation

« Nous devons travailler avec nos partenaires et avec tous les Canadiens pour tirer profit des ressources existantes et trouver de nouvelles approches novatrices pour combler les lacunes dans les données et la recherche en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Nous voulons connaître vos expériences, parce que chaque enfant mérite qu'on lui offre le meilleur départ possible dans la vie. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

L'appel de nomination est ouvert pour quatre semaines, soit du 19 novembre 2018 au 14 décembre 2018.

Le groupe d'experts devrait être formé d'un maximum de 10 membres dont le mandat durera 24 mois.

Pour mieux aider les familles canadiennes, en particulier les familles dans le besoin, dans les budgets de 2016 et 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, pour financer et créer plus de garderies de qualité et abordables dans l'ensemble du pays. De cette somme :

2017, le gouvernement du a annoncé un investissement de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, à compter de 2017-2018, pour financer et créer plus de garderies de qualité et abordables dans l'ensemble du pays. De cette somme : jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 10 ans servira à soutenir le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et à renforcer les programmes et services préscolaires d'apprentissage et de garde pour les enfants et les familles autochtones, à compter de 2018-2019;



95 millions dollars serviront à combler les lacunes en matière de données afin de mieux comprendre les défis et les besoins relatifs à la garde des enfants et de suivre les progrès réalisés;



une somme de 100 millions de dollars sera consacrée à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

