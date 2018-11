Investir dans l'infrastructure de transport dans le Nord territorial dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux







OTTAWA, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui stimulent la croissance économique. Améliorer le réseau de transport du Nord appuie et favorise la croissance économique et le développement social, crée des possibilités d'emploi, accroît la résilience du réseau de transport du Nord face aux changements climatiques et veille à ce qu'il s'adapte aux technologies novatrices.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un appel de propositions pour l'attribution d'un financement destiné à relever les défis de transport dans le Nord territorial.

Le Fonds national des corridors commerciaux est un élément clé de l'Initiative des corridors de commerce et de transport. Le Fonds prévoit 2 milliards de dollars sur 11 ans pour renforcer l'infrastructure de commerce du Canada, y compris jusqu'à 400 millions de dollars pour l'infrastructure de transport du Nord. Cet investissement appuie aussi la stratégie de diversification du commerce du Canada, qui consiste à conclure de meilleurs accords commerciaux et à offrir du soutien aux entrepreneurs canadiens novateurs, ambitieux et dévoués, pour qu'ils puissent réussir ici et aux quatre coins du monde

Les projets admissibles porteront sur les corridors de transport dans le Nord (ports, aéroports, routes quatre saisons et ponts) qui améliorent la sécurité, la sûreté et le développement économique ou social dans les trois territoires du Canada. Les projets devront également répondre aux besoins uniques et urgents associés aux transports dans le Nord territorial. Le financement sera alloué en fonction du mérite et du potentiel de chaque projet de contribuer au succès continu du Canada sur la scène commerciale mondiale.

Les gouvernements territoriaux, les municipalités, les groupes autochtones, les organisations privées sans but lucratif et à but lucratif, les administrations portuaires canadiennes et les administrations aéroportuaires du Réseau national d'aéroports sont tous invités à manifester leur intérêt d'ici le 15 janvier 2018. La date limite pour la réception des propositions détaillées de projet est le 29 mars 2019.

« Améliorer le réseau de transport du Nord appuiera et favorisera la croissance économique, la diversification du commerce et le développement social, créera des possibilités d'emploi, et assurera une meilleure connectivité parmi les populations du Nord. En créant de nouvelles possibilités, le gouvernement du Canada aide les investisseurs et les exportateurs canadiens, et surtout les petites et moyennes entreprises d'ici, à attirer une nouvelle clientèle et à accéder à des emplois bien rémunérés. J'encourage les propriétaires d'entreprises canadiennes, les organisations et les collectivités des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon à demander un financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Je suis heureux que le gouvernement du Canada lance cet appel de propositions. Le transport est indispensable pour les collectivités nordiques et les projets de développement économique dans l'Arctique canadien. Comme l'infrastructure de transport de base demeure limitée, il est difficile, long et coûteux de transporter des passagers et des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur des collectivités nordiques. »

Michael McLeod

Député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« Le transport des personnes et des marchandises joue un rôle essentiel dans nos économies locale, régionale et nationale. J'encourage toutes les personnes admissibles à soumettre des propositions à Transports Canada. »

Larry Bagnell

Député fédéral du Yukon

Le transport est essentiel pour les collectivités nordiques et les projets de développement économique, mais le développement de l'infrastructure est plus coûteux dans le Nord territorial que dans le Sud du Canada , en raison notamment des conditions topographiques et climatiques difficiles, des grandes distances, de l'accès limité aux matériaux et à l'expertise et d'une saison de construction beaucoup plus courte.

L'appel de propositions pour le Nord octroiera du financement pour combler les besoins uniques et urgents en matière d'infrastructure de transport dans le Nord territorial.

Améliorer le réseau de transport du Nord appuiera et favorisera la croissance économique et le développement social, créera des possibilités d'emploi, et assurera une meilleure connectivité parmi les populations du Nord.

