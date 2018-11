Placements Franklin Templeton Canada ajoute une stratégie de gestion active des devises et réduit les frais pour le Fonds de revenu élevé Franklin







TORONTO, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Placements Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout d'une stratégie de gestion active des devises et la réduction des frais de gestion pour certaines séries du revenu élevé Franklin.

« De nombreux Canadiens sont à la recherche d'un bon rendement pour leur portefeuille à revenu fixe, mais ils souhaitent également obtenir une gestion souple des devises qui les aidera à gérer les risques et les occasions liés aux devises, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Placements Franklin Templeton Canada. Le fait que l'équipe des titres à revenu fixe de Franklin Bissett gère activement la stratégie de couverture de change du Fonds de revenu élevé Franklin, fonds offre désormais aux investisseurs canadiens une exposition aux devises gérée selon une perspective canadienne. »

À l'heure actuelle, le Fonds de revenu élevé Franklin est doté d'une superposition passive des devises aux fins de couverture de 100 %. À compter du 1er janvier 2019, le fonds adoptera une approche plus active en matière de gestion des devises, menée par l'équipe des titres à revenu fixe de Franklin Bissett, en réduisant la couverture au ratio de base suivant : couvert à 75 % et non couvert à 25 %. À partir de cette base, le fonds pourra également ajuster la couverture dans une proportion de +/- 25 %, selon le point de vue de l'équipe de placement à l'égard du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Réduction des frais de gestion

Comme l'indique le tableau ci-dessous, une réduction des frais de gestion de cinq points de base sera apportée à la série PF et à la série O du Fonds de revenu élevé Franklin à compter du 1er janvier 2019 :













ACTUEL PROPOSÉ Série Frais de gestion Frais d'administration Total Frais de gestion Frais d'administration Total PF 0,70 0,10 0,80 0,65 0,10 0,75 O* O** O*** 0,80 0,70 0,65 - - - 0,80 0,70 0,65 0,75 0,65 0,60 - - - 0,75 0,65 0,60 * Actifs investissables de 200 000 $ CA à 2,5 M$ CA ** Actifs investissables de 2,5 M$ CA à 5 M$ CA *** Actifs investissables supérieurs à 5 M$ CA

Glenn Voyles, premier vice-président, directeur de la gestion de portefeuille et gestionnaire de portefeuille, Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton, continuera de gérer le Fonds de revenu élevé Franklin. Il oeuvre auprès de la société depuis 25 ans. Darcy Briggs, premier vice-président et gestionnaire de portefeuille, Franklin Bissett, gérera la stratégie de gestion active des devises du fonds. Il oeuvre auprès de la société depuis 13 ans.

Le Fonds de revenu élevé Franklin vise à offrir aux investisseurs un revenu courant élevé et un potentiel d'appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de créance à rendement plus élevé et à plus faible cote.

Placements Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Placements Franklin Templeton Canada) est une filiale canadienne de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées. La société compte plus de 650 professionnels en placement qui sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 31 octobre, son actif géré s'élevait à environ 682 G$ US, soit 898 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca .

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

© 2018. Placements Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 10:00 et diffusé par :