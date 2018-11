Crédit en ligne HSBC : un nouveau service pour simplifier les opérations bancaires des petites entreprises







La plateforme créée par la Banque HSBC Canada et Biz2Credit offre aux clients un processus plus simple pour demander du financement

NEW YORK et TORONTO, le 19 nov. 2018 /CNW/ - La Banque HSBC Canada a travaillé en collaboration avec Biz2Credit pour offrir aux propriétaires de petites entreprises du Canada un accès plus simple et plus rapide à du financement.

Crédit en ligne HSBC permet aux propriétaires de petites entreprises d'amorcer le processus de crédit au moyen d'une plateforme numérique. Présentement offerte sur invitation seulement dans certaines régions sélectionnées, la plateforme sera lancée en anglais partout au Canada en décembre 2018, et la version française suivra en janvier 2019.

«Les petites entreprises sont le coeur d'une économie locale solide et d'une collectivité florissante. Elles nourrissent l'esprit d'entreprise des Canadiens, explique Jeff Brown, responsable en chef des services bancaires de détail - particuliers et entreprises à la Banque HSBC Canada. Nous savons que les propriétaires de petites entreprises ont des horaires très chargés et qu'un des principaux problèmes auxquels ils sont confrontés est le manque de temps. La plateforme Crédit en ligne HSBC met à leur disposition une demande de crédit simple et efficace, leur permettant ainsi de passer plus de temps à gérer leur entreprise et à développer leur clientèle.»

Les avantages de Crédit en ligne HSBC

Conçue en ayant toujours à l'esprit la réalité des propriétaires de petites entreprises - écrans simples, questionnaire court et interface intuitive -, le nouvel outil utilise une technologie et des dispositifs de sécurité de pointe afin de transformer pour eux l'approche traditionnelle de demande de crédit en une expérience numérique conviviale. Voici quelques autres avantages :

Comme le processus est hautement automatisé, une décision peut être rendue en aussi peu que 24 heures.

Une demande de marge de crédit pour petite entreprise peut être remplie et soumise en 5 minutes.

Une demande de financement n'a pas à être remplie en une seule fois. L'emprunteur peut entamer le processus, sauvegarder les renseignements et continuer quand bon lui semble.

Les propriétaires de petites entreprises au Canada peuvent décider du moment où ils font une demande de financement, et ils peuvent le faire n'importe où. Ils jouissent ainsi de toute la liberté et la souplesse voulues, en plus de pouvoir utiliser l'appareil de leur choix, y compris iOS et Android pour les cellulaires et tablettes.

«La plateforme conçue pour la Banque HSBC Canada est exactement le type d'innovation dont ont besoin les petites entreprises canadiennes. Grâce au processus de demande automatisé simple et pratique qui est en fonction à toute heure et qui permet une prise de décision de crédit accélérée, nous aidons les entrepreneurs canadiens à développer et valoriser leur entreprise, explique Rohit Arora, chef de la direction de Biz2Credit. Et pour Biz2Credit, cette collaboration permet à notre technologie de pointe d'analyse des risques d'entrer dans un marché d'une grande importance stratégique.»

Notes aux rédacteurs :

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Groupe HSBC est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, dont les actifs totalisaient 2 603 G$US au 30 septembre 2018. Fort d'une technologie de pointe, le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir d'environ 3 800 bureaux répartis dans 66 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @hsbc_ca ou sur Facebook : @HSBCCanada.

À propos de Biz2Credit

Fondée en 2007, BizzCredit a aidé des petites entreprises à obtenir plus de 2 milliards de $ en financement. Plusieurs fois nommée dans le New York's Fast 50 de Crain, elle a été classée parmi les 200 entreprises à la croissance la plus rapide dans le palmarès Technology Fast 500 de Deloitte en 2017. BizCredit offre sa technologie de pointe en solutions numériques personnalisées aux grandes banques et autres institutions financières. Grâce au lancement de la plateforme sur le marché canadien des petites entreprises, Biz2Credit est désormais présente sur quatre grands marchés mondiaux : les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie. La plateforme est certifiée SOC 2 et ISO 27001 et fonctionne sur Amazon Web Services avec une disponibilité de 99,9 %.

Visitez platform.biz2credit.com ou suivez Biz2Credit sur Twitter : @Biz2Credit, Facebook et LinkedIn.

