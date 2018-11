Expedia.fr fête Black Friday : jusqu'à 75 % de réduction sur une sélection d'hôtels







PARIS, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours pour Black Friday et Cyber Monday a commencé. Rendez-vous sur www.expedia.fr le vendredi 23 novembre et le lundi 26 novembre à partir de 9h00 CET. Expedia présentera sur son site des offres pouvant aller jusqu'à 50 % de réduction sur une sélection d'hôtels, de voyages en formules (vol+hôtel) et, pour la première fois, sur une sélection d'activités.

Via l'application mobile https://www.expedia.fr/app, Expedia proposera des offres pouvant aller jusqu'à 75 % sur une sélection d'hôtels. Pour profiter de cette offre exceptionnelle, il suffit de télécharger gratuitement l'application Expedia avant le vendredi 23 novembre 2018 et de récupérer le coupon spécial Black Friday sur le site internet le jour J.

Et pour la seconde année seulement, Expedia.fr proposera des offres exceptionnelles sur plus de 1 000 vols à destination du monde entier depuis la France.

« Black Friday et Cyber Monday sont devenus des rendez-vous incontournables dans le secteur du voyage. Si avant les promotions concernaient exclusivement les produits technologiques ou les appareils ménagers, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les achats de voyages en ligne sont de plus en plus recherchés. Les internautes veulent profiter de ces promotions exceptionnelles pour obtenir le voyage de leur rêve. » commente Camille Jorcin, porte-parole Expedia.

« Pour être sûr de ne manquer aucune promotion cette année et obtenir les meilleures offres, nous recommandons à nos voyageurs de réserver via l'application mobile, de devenir membre gratuitement, d'étudier les offres en formules et de tout prévoir à l'avance : dates de voyage, flexibilité notamment pour famille, ami ou partenaire qui accompagnent, destinations. » conclut Camille Jorcin.

Pour obtenir plus d'informations sur les offres, termes et conditions, rendez-vous sur : https://www.expedia.fr/g/rg/black-friday-cyber-monday-global

Expedia® est un des plus grands sites au monde à offrir des services de voyage complets, aidant chaque mois des millions de voyageurs à organiser et réserver facilement leur voyage. Expedia.fr (https://www.expedia.fr) a pour objectif de proposer les toutes dernières technologies et la plus grande sélection des meilleures destinations de vacances, des billets d'avion bon marché, des offres d'hôtel, des locations de voiture, des destinations pour mariage, des promotions sur les croisières et des activités, attractions et services à trouver sur place, sans oublier des applications de voyage. © 2018 Expedia Inc. Tous droits réservés. CST # 2029030-50.

