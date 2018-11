Plasticase accroît sa présence en Europe grâce à l'acquisition de son distributeur néerlandais







MONTRÉAL, 19 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plasticase Inc. (« Plasticase » ou la « Société »), fabricant de mallettes de transport protectrices de spécialité, a le plaisir d'annoncer que sa filiale européenne, Nanuk Europe EU B.V., a acquis les actifs relatifs aux mallettes de transport protectrices de l'entreprise néerlandaise Vakfoto Technifo B.V., le distributeur exclusif en Europe des produits de Plasticase depuis plus d'une décennie.



« Le marché européen offre d'importantes occasions de croissance pour Nanuk. Cette acquisition optimisera notre potentiel à l'étranger. Nanuk Europe disposera sur place d'une équipe compétente et dotée d'un réseau sur le marché européen pour s'occuper des ventes et du service à la clientèle, ainsi que d'un centre de distribution bien situé. Nous sommes également ravis que le fondateur et propriétaire de Vakfoto Technifo, Herman Vaszlovszky, reste à bord en tant que directeur général pour le marché européen. Il ne fait aucun doute que cette transaction nous aidera à croître en Europe, ainsi qu'à améliorer notre service à la clientèle et nos capacités de distribution de produits. Ce sera aussi l'occasion de profiter de l'AECG », a déclaré José Chagnon, président et chef de la direction.

« Nous sommes également fiers d'annoncer l'élargissement de la gamme de mallettes de protection étanches et résistantes aux chocs NANUK, qui répond aux normes exigées par les forces de l'ordre et les professionnels, avec le lancement de 8 nouveaux formats en 2019. Avec ces nouveaux produits, la collection NANUK répondra vraiment à tous les besoins de notre clientèle », conclut M. Chagnon.

« En tant que principal partenaire financier de Plasticase, Walter Capital Partners est heureuse de voir la Société prendre de l'expansion en Europe pour profiter des importantes occasions de croissance dans la région », a souligné Sam Ramadori, associé directeur, Walter Capital Partners.

À propos de Plasticase

Plasticase s'est donné pour mission de concevoir, d'assembler et de fabriquer des mallettes de plastique moulées par injection de première qualité. Elle propose une gamme de mallettes de transport protectrices, de dimensions et de couleurs variées, qui conviennent à tous les usages. Plasticase possède toutes les ressources nécessaires à l'interne pour offrir des produits sur mesure et divers services complémentaires aux clients du Canada et de l'étranger. Sa gamme de mallettes étanches, NANUK, inspire confiance aux professionnels du monde entier, qui s'en servent pour ranger, protéger et transporter leur matériel et leurs instruments dans des milieux parmi les plus inhospitaliers. Pour obtenir plus d'information, visitez : www.plasticase.com .

Contact :

José Chagnon

Président et chef de la direction

Plasticase Inc.

(450) 628-1006, poste 224

1-800-783-6883, poste 224

Herman Vaszlovszky

Directeur général, Nanuk Europe EU B.V.

Burgemeester J.G. Legroweg 96, 9761 TD Eelde

Tél. : +31 50 3128 694

Téléc. : +31 50 5250 511

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 10:00 et diffusé par :