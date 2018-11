Triplez votre don grâce à Qualinet!







QUÉBEC, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - En ce dernier droit de la grande campagne de financement 2018 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Qualinet vous fait une offre impossible à refuser! L'entreprise donne la chance aux donateurs du grand public de tripler l'impact de leur don fait à Centraide.

Pour une deuxième année consécutive, l'entreprise et ses partenaires tripleront le montant des dons effectués jusqu'au 7 décembre sur le site Web de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. En créant ce levier puissant pour Centraide et pour toute la communauté, Qualinet témoigne de son engagement social et de sa volonté d'être une entreprise responsable.

Faites votre don en ligne au www.centraide-quebec.com/dons d'ici au 7 décembre. Qualinet et ses partenaires tripleront le montant donné, jusqu'à concurrence de 15 000 $.

Des besoins et des solutions

Au sein des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 1 personne sur 5 a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide. Ceci représente quelque 230?000 personnes et familles. Bien que peu visibles, souvent silencieux, les besoins sont grands et bien présents. En 2018, Centraide appuie 201 ressources reconnues pour leur gestion, leurs services et la différence qu'elles font au quotidien.

La plus grande campagne populaire de la région

La campagne Centraide, c'est 95?000 donateurs et 5000 bénévoles déployés sur le terrain, principalement au sein de près de 1000 milieux de travail à travers la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. La mobilisation de la population et des organisations envers la cause est sans égal et se renouvelle année après année. C'est une campagne de financement dans laquelle on se reconnaît tous, car tout le monde connaît quelqu'un qui, un jour ou l'autre, a eu besoin de l'aide d'un organisme soutenu par Centraide. C'est une campagne par et pour la communauté?!

À propos de Centraide

Au Québec, on compte 13 Centraide autonomes, gérés par des conseils d'administration indépendants et représentatifs de leur communauté. Chacun recueille et investit sur son territoire afin d'agir efficacement sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils soutiennent ainsi 1500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent 1,5 million de personnes vulnérables d'ici. Les Centraide du Québec sont également membres de Centraide Canada, qui réunit 85 Centraide et United Way à travers le pays.

