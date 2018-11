Invitation aux médias - 4e séminaire sur l'éthique de la recherche avec les Peuples autochtones : Coproduction des connaissances avec les Peuples autochtones et partage des résultats de recherche







VAL-D'OR, QC, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister au 4e séminaire sur l'éthique de la recherche avec les Peuples autochtones qui aura lieu les 22 et 23 novembre prochains au Pavillon des Premiers-Peuples du campus de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Val-d'Or. Cet évènement attendu sera l'occasion de faire le point sur les différentes perspectives en recherche en lien avec les peuples autochtones et d'aborder des sujets moins fréquentés tels que l'histoire et l'archéologie en contexte autochtone.

S'adressant aux communautés et organismes autochtones, aux chercheurs, professeurs et étudiants, aux gestionnaires et praticiens de la recherche ainsi qu'aux personnes concernées par l'éthique de la recherche avec les peuples autochtones, ce séminaire organisé par l'UQAT en étroite collaboration avec DIALOG, le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones.

Pour la toute première fois, un concours d'affiches scientifiques pour les étudiants de 2e et de 3e cycles se tiendra dans le cadre de l'évènement. Les étudiants doivent mettre en lumière le volet éthique de leur recherche, démontrer ce qu'ils ont mis en place afin d'assurer une bonne collaboration avec les communautés et organismes autochtones avec lesquels ils travaillent.

Au programme : conférences, tables rondes, lancement de la 2e édition de la Boîte à outils des principes de la recherche en contexte autochtone et plus encore!

Lors de l'évènement, des chercheurs seront disponibles pour des entrevues avec les journalistes qui désireront les rencontrer.

Dates : 22 et 23 novembre 2018 Endroit : Pavillon des Premiers-Peuples

Campus de Val-d'Or de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Salle aux usages multiples (SUM)

675, 1re Avenue, Val-d'Or

Pour consulter la programmation et s'inscrire : www.uqat.ca/ethiqueautochtone

