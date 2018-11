Foodtastic reçoit un investissement de 47 millions de dollars







MONTRÉAL, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Foodtastic Inc. («Foodtastic») est fière d'annoncer qu'elle a reçu un investissement de 47 millions de dollars de Restaurant Royalty Partners, une coentreprise entre des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. («Oaktree») et JHR Capital LLC («JHR»).

Peter Mammas, Président et Chef de la Direction de Foodtastic, a déclaré: «Notre partenariat avec Restaurant Royalty Partners marque une nouvelle étape passionnante dans la croissance de notre entreprise. Ce capital accélérera la stratégie de Foodtastic en acquérant des concepts variés à fort potentiel de croissance."

En outre, Foodtastic poursuivra son plan de croissance organique, qui a vu l'ouverture de 13 nouveaux restaurants en 2018, dont 18 prévus pour 2019.

Alex Taubman, vice-président directeur d'Oaktree, a déclaré: «Peter et son équipe chez Foodtastic ont de solides antécédents de création de valeur. Ils ont construit une entreprise de haute qualité et nous sommes impatients de nous associer avec Foodtastic pour soutenir la prochaine étape de la croissance de l'entreprise."

Jordan Rubin, membre directeur de JHR Capital, a déclaré: «Nous sommes très heureux de collaborer avec Foodtastic. Nous pensons que les concepts de Foodtastic ont un grand potentiel et sommes convaincus que la direction continuera à développer l'entreprise de manière organique et à trouver des concepts de qualité pour la restauration.»

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un franchiseur basé au Québec qui exploite de nombreux concepts de restaurants, notamment La Belle et La Boeuf, Carlo's & Pepe's, le Souvlaki Bar, Nickels et Bacaro. Foodtastic est un chef de file en franchise de restaurants au Québec avec plus de 40 restaurants et des ventes annuelles de 100 millions de dollars.

À propos d'Oaktree

Oaktree est un chef de file parmi les gestionnaires de placements mondiaux spécialisés dans les placements alternatifs, avec un actif sous gestion de 124 milliards de dollars au 30 septembre 2018. L'entreprise privilégie une approche opportuniste, axée sur la valeur et le contrôle des risques, pour les investissements en crédit, la société d'investissement privée, des bien actifs et actions cotées. L'entreprise compte plus de 900 employés et des bureaux dans 18 villes du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web d'Oaktree à l'adresse http://www.oaktreecapital.com/

À propos JHR

JHR Capital LLC (JHR Capital) utilise une approche opportuniste pour investir dans les marchés publics et privés. JHR Capital est géré par Jordan Rubin. Avant JHR Capital, Jordan était partenaire et membre de l'équipe d'investissement de Pershing Square Capital Management.

