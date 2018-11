IKEA Canada fait don des recettes de la vente de la collection de peluches SAGOSKATT à des oeuvres caritatives locales pour appuyer le droit des enfants à jouer et à se développer.







La campagne Jouons pour changer le monde débutera le 19 novembre 2018 et se terminera le 5 janvier 2019.

BURLINGTON, ON, le 19 nov. 2018 /CNW/ - IKEA Canada souhaite encourager le jeu pour permettre une meilleure vie au quotidien dans le cadre de sa campagne Jouons pour changer le monde. Du 19 novembre 2018 au 5 janvier 2019, IKEA ajoutera des zones de jeu dans ses magasins, d'un océan à l'autre. Ces zones sont conçues avec créativité et ludisme pour surprendre les visiteurs et encourager les interactions. Il est essentiel d'intégrer le jeu au quotidien, tant chez les enfants que chez les adultes, pour refaire le plein d'énergie, tisser des liens, apprendre et explorer et ainsi favoriser la créativité et le développement. IKEA versera par ailleurs, au cours de la campagne, la totalité des recettes de la vente de sa collection de peluches SAGOSKATT à des oeuvres caritatives locales qui soutiennent le développement des enfants, partout au pays.

Du 19 au 27 novembre 2018, les enfants de 0 à 12 ans dont les parents sont membres de IKEA FAMILY peuvent soumettre le dessin de la peluche de leurs rêves dans le cadre du concours annuel de dessin qui permet de concevoir la collection de peluches SAGOSKATT. Les six dessins les plus remarquables se verront transformés en peluches pour la collection de l'année prochaine.

« Le jeu est un élément essentiel du développement d'un enfant. Jouer permet aux enfants, qui sont nourris par leur curiosité naturelle, de maîtriser leur corps et leur esprit, de stimuler leur imagination et de développer des compétences cognitives, émotionnelles et sociales, lesquelles les définiront à l'âge adulte, a commenté Brendan Seale, directeur Développement durable à IKEA Canada. Nous voulons nous assurer que tous les enfants font valoir leur droit de jouer. Au cours des cinq dernières années, le concours mondial de dessin a retenu l'attention de plus de 157 000 enfants du monde entier. »

La Fondation IKEA soutiendra en outre la campagne Jouons pour changer le monde par l'intermédiaire de partenariats bien établis avec des organismes internationaux pour enfants : Humanité et Inclusion (anciennement Handicap International), Room To Read, Aide à l'enfance, Jeux olympiques spéciaux, UNICEF et War Child). En accordant une subvention de 45 millions d'euros à ces six partenaires qui se préoccupent du bien-être des enfants, la Fondation IKEA a comme objectif de permettre à chaque enfant d'exercer son droit au jeu en atténuant les obstacles externes, par exemple le manque de lieux sûrs, d'éducation et de soins de santé dans certaines des collectivités les plus pauvres au monde.



La Real Play Coalition, fondée par IKEA, la Fondation LEGO, Unilever et National Geographic, a annoncé qu'elle se joignait à la lutte contre le déclin du jeu en faisant de novembre le Mois mondial du jeu et en renforçant son engagement à mieux comprendre là où le jeu est le plus menacé. Pour y arriver, elle lancera au début de 2019 le tout premier rapport d'analyse des écarts en matière de jeu en partenariat avec la University College London.

À l'échelle mondiale, 64 pour cent des parents sont convaincus que leurs enfants ont moins d'occasions de jouer qu'eux en avaient au même âge. La Real Play Coalition élaborera et financera des activités fondées sur le jeu qui donneront l'occasion aux enfants du monde entier de grandir et d'apprendre en jouant. Tout au long de novembre, le programme touchera tant les foyers que les écoles et les collectivités, et rejoindra plus de trois millions d'enfants dans plus de 116 pays, et les activités se tiendront dans 26 000 salles de classe.

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur, présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. Au Canada, il existe 14 magasins IKEA, un établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement d'intérieur esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. Complément d'information à fr.IKEA.ca.

La Fondation IKEA (Fondation Stichting IKEA) est l'organisation philanthropique de la Fondation INGKA, propriétaire du groupe de sociétés IKEA. La Fondation IKEA vise à améliorer les chances offertes aux enfants et aux jeunes dans certaines des collectivités les plus pauvres au monde en finançant des programmes holistiques à long terme qui peuvent créer des changements importants et durables. La Fondation IKEA travaille avec des partenaires stratégiques solides qui adoptent des méthodes novatrices pour parvenir à des résultats à grande échelle dans quatre domaines fondamentaux de la vie des enfants : un domicile fixe, un départ sain dans la vie, une éducation de qualité et un revenu familial durable, tout en aidant ces collectivités à faire face au changement climatique. Pour en savoir plus : www.ikeafoundation.org/fr/ et www.facebook.com/IKEAfoundation.

En janvier 2018, quatre organisations comptant parmi les plus reconnues au monde se sont unies pour soutenir le jeu. IKEA, la Fondation LEGO, les marques Persil et OMO d'Unilever et National Geographic sont tous d'avis que le jeu a le pouvoir de transformer la vie des gens. Ces organisations conçoivent et financent conjointement des activités fondées sur le jeu qui donnent aux enfants des occasions de se développer et d'apprendre en jouant. www.RealPlayCoalition.com . Suivez le travail de la Real Play Coalition sur Facebook, Twitter et Instagram.

