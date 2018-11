Appel de candidatures et participation citoyenne - Imaginons L'ESPACE du parc Centennial et de la propriété Lord Reading







BEACONSFIELD, QC, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le maire Georges Bourelle et les membres du conseil municipal annoncent un projet important, intitulé Imaginons L'ESPACE, pour revitaliser le parc Centennial, son centre culturel et la propriété adjacente, soit le club nautique Lord Reading, afin de satisfaire nos besoins culturels et communautaires actuels et futurs dans un environnement de qualité.

« Il s'agit d'un projet majeur et structurant à Beaconsfield pour les générations actuelles et futures. Le processus s'échelonnera sur plusieurs mois au cours desquels les citoyens seront invités à imaginer un espace attractif pour le parc et le bord de l'eau, au bénéfice de tous, dans une vision d'avenir. Nous souhaitons une grande participation citoyenne », explique le maire Bourelle.

L'objectif de la revitalisation est de revoir, avec la population, l'ensemble des aménagements de ces propriétés pour en préserver toute la beauté, embellir l'accès au bord de l'eau et imaginer un centre multifonctionnel à la hauteur de nos besoins communautaires et culturels dans un esprit de développement durable.

« Nous voulons que ce soit un exercice marquant de consultation publique et de participation citoyenne. Il s'agit du seul espace public d'envergure au bord de l'eau. Nous voulons que ces espaces soient imaginés par et pour l'ensemble des gens de Beaconsfield, afin d'en assurer l'attractivité, dans le respect de leur sentiment d'appartenance, dans un esprit collaboratif et de développement durable », ajoute M. Bourelle.

Un onglet dédié à ce projet, doté de son propre logo, sera bientôt accessible sur le site web de la Ville pour en connaître la vision, les objectifs, les dates des rencontres de consultation, des ateliers créatifs et tous les développements.

Pour mener à bien Imaginons l'ESPACE et attirer la plus large participation possible, la Ville tiendra des rencontres d'information et de consultation ainsi que des ateliers d'échanges créatifs sur l'avenir de l'ensemble de ces propriétés. Toutes ces rencontres auront lieu de février à juin 2019 inclusivement.

Appel de candidatures - comité d'orientation

Un appel de candidatures est immédiatement lancé pour créer le comité d'orientation d'Imaginons l'ESPACE, qui sera représentatif de la population et composé de sept résidents et deux élus. Les principaux critères de sélection sont :

Avoir un intérêt marqué pour l'avenir de l'espace Centennial et Lord Reading

Démontrer un engagement social, au sein de leur communauté ou à l'extérieur

Avoir une expertise (professionnelle ou non) en lien avec le projet (architecture, aménagement paysager, développement durable, culture, loisirs, etc.)

Les candidatures reçues seront évaluées par un comité de travail interne à la Ville. Par la suite, les candidats retenus seront approuvés par le Conseil. Entre le 6 février et la fin juin 2019, au moins une douzaine de rencontres du comité d'orientation seront planifiées. Le Conseil évaluera les idées soumises par la population. À la conclusion des rencontres, le comité fera ses recommandations au Conseil sur les meilleures options proposées.

« Il s'agit d'espaces exceptionnels, de lieux d'attraction et de rassemblement pour toute notre population. Nous invitons les gens à rêver et à imaginer ces espaces pour en bonifier les atouts afin de les rendre encore plus merveilleux, accueillants, conviviaux et accessibles », conclut M. Bourelle.

Les personnes intéressées à faire partie du comité sont invitées à acheminer leur CV par courriel et en expliquant leurs motivations à imagine@beaconsfield.ca au plus tard le 16 décembre.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 09:15 et diffusé par :