Habanos S.A. présente l'édition limitée Bolivar Soberano à Hong Kong

L'édition limitée pour 2018, Bolívar Soberano, sera présentée par The Pacific Cigar Co. les 19 et 20 novembre à Hong Kong

Le premier lancement du « Duc » vitola de galera - sans précédent dans le portefeuille de la marque

Habanos, S.A., par le biais de son distributeur officiel The Pacific Cigar Co. pour la région Asie-Pacifique, présentera en première mondiale les 10 cigares Bolívar Soberano, qui ont été élaborés « Totalmente a Mano con Tripa Larga - Confection de la tripe longue entièrement à la main ». Le mélange est issu de feuilles cultivées dans la province de Vuelta Abajo*, et il est particulièrement apprécié par les fumeurs de cigares avisés.

La présentation des cigares Bolívar Soberano aura lieu les 19 et 20 novembre à Hong Kong, lors d'un événement durant lequel les participants auront le privilège de goûter ce nouveau cigare Habano, mais aussi de profiter de quelques surprises.

Les cigares Bolívar Soberano (bague de cigare 54 x 140 mm de long) seront présentés dans une boîte spéciale de 10. Le premier lancement du « Duc » vitola de galera a été sans précédent dans le portefeuille de la marque. Il s'agit d'un Habano de caractère, qui offre aux amateurs de cigares l'opportunité de profiter d'un mélange aromatique et équilibré de la marque dans un format entièrement novateur.

Les éditions limitées d'Habanos sont très appréciées et les amateurs de cigares attendent chaque année leur arrivée avec impatience. Elles se caractérisent par le fait que leurs vitoles ne se trouvent pas dans le portefeuille régulier de la marque et elles se distinguent par la sélection minutieuse de toutes les feuilles - capa, tripa et capote (cape, tripe et sous-cape) - qui ont été vieillies pendant au moins 2 ans.

Tous les Habanos des éditions limitées sont élaborés «Totalmente a Mano con Tripa Larga - Confection de la tripe longue entièrement à la main » à partir de feuilles sélectionnées de la province de Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, Cuba*, en très petites quantités par des rouleurs de cigares cubains, qui travaillent sans relâche pour répondre aux attentes des amateurs avisés d'Habanos.

La marque Bolívar a été créée en 1902 en référence à Simon Bolívar, l'une des plus grandes figures du XIXe siècle et dont le nom appartient désormais à l'histoire en tant que libérateur de l'Amérique du Sud de la domination espagnole. Pour cette raison, et conformément au caractère historique qui lui donne son nom, cet Habano se caractérise par sa forte saveur. Bolívar est très certainement l'une des marques les plus stables de l'univers Habanero.

The Pacific Cigar Company Limited (PCC) est le distributeur exclusif de the Habano, S.A. pour la région Asie-Pacifique depuis juin 1992.

The Pacific Cigar Company possède 57 points de vente en Asie-Pacifique et en Chine, avec 32 magasins dans la région, 2 magasins en Chine, 2 magasins au Canada et 21 magasins supplémentaires de partenaires en Asie.

*Appellations d'origine protégées

