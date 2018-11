Best Buy marque le début de la saison du magasinage des Fêtes avec des aubaines pour premiers arrivés lors du Vendredi fou







La magie des Fêtes commence le 23 novembre dès l'ouverture des portes à 8 heures.

Le solde se poursuit tout le weekend et après avec les aubaines du Cyber lundi sur BestBuy.ca.

BURNABY, CB, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Le compte à rebours pour le Vendredi fou a commencé, et Best Buy entend aider les consommateurs à épargner gros durant la saison des Fêtes grâce à ses nombreux articles incontournables en solde. Les magasins Best Buy du Québec ouvriront leurs portes à

8 heures, alors que ceux du reste du pays seront ouverts dès 6 heures. C'est le moment idéal pour commencer à magasiner les produits les plus recherchés comme des jouets ou encore des produits électroniques ou pour la maison et, ainsi, ajouter de la magie à la période des Fêtes. Best Buy, qui s'attend à accueillir des foules immenses, encourage ses clients à arriver tôt afin de profiter des rabais.

Les médias sont invités à visiter les magasins Best Buy pour capturer des images des files d'attentes et des produits en solde les plus populaires pour les Fêtes. Des gérants seront sur place pour répondre aux questions concernant l'une des journées les plus importantes de l'année dans le commerce de détail. Quant aux « elfes » en chandail bleu de Best Buy, ils prodigueront des avis d'expert.

Le Vendredi fou de Best Buy s'étend au site BestBuy.ca, où sont offertes des aubaines incroyables dans chaque rayon. Il se terminera en beauté le 26 novembre avec le solde exclusivement en ligne du Cyber lundi.

La liste complète des meilleures aubaines du Vendredi fou est disponible ici : https://bit.ly/2DIpq1A

Quoi : Solde du Vendredi fou chez Best Buy Quand : Le vendredi 23 novembre 2018

Ouverture des portes à 8 heures au Québec (6 heures ailleurs au pays)

** Nous nous attendons à ce que des clients fassent la file avant l'ouverture.

Le solde du Vendredi fou se poursuit jusqu'au dimanche 25 novembre.

Le Cyber lundi commence le 26 novembre à minuit et une, heure de l'Est, et propose encore plus d'aubaines incroyables en ligne. Où : Tous les magasins Best Buy du Canada et en ligne sur le site BestBuy.ca

Voici quelques aubaines dont vous pourrez profiter lors du Vendredi fou :

Televiseur intelligent HDR DEL 4K 55 po de Samsung - 623,99 $ (Économisez 300,00 $)

55 po de Samsung - 623,99 $ (Économisez 300,00 $) Portable 14 po de HP-Arg/arg cendré - 650,89 $ (Économisez 250,00 $)

Aspirateur compact sans fil V8 Animal de Dyson - 399,99 $ (Économisez 200,00 $)

Ensemble PlayStation 4 Spider-Man, disque de jeu Spider-Man inclus - 260,79 $ (Économisez 120,00 $)

Casque d'écoute Bluetooth Solo 3 de Beats by Dr. Dre - 180,24 $ (Économisez 150,00 $)

Visitez BestBuy.ca pour trouver le magasin Best Buy le plus près et obtenir de plus amples renseignements.

