JUUL Labs annonce la mise en marché de capsules à 3% de nicotine, au Canada, afin de fournir aux cinq millions de fumeurs canadiens, des options de dosage de nicotine différentes.

Les capsules à 3% de nicotine de JUUL, conçues en vue d'offrir des choix aux fumeurs, lors de leur cheminement de transition, seront largement disponibles sur le marché canadien.

TORONTO, le 19 nov. 2018 /CNW/ - JUUL Labs a annoncé aujourd'hui la mise en marché de nouvelles options de dosage de nicotine pour les fumeurs recherchant des alternatives au tabagisme. Dans le cadre de sa mission d'éliminer les cigarettes au Canada, JUUL Labs met à la disposition des fumeurs, à l'échelle du Canada, des options à teneur réduite en nicotine. Les capsules de JUUL contenant 3% de nicotine en poids, sont maintenant disponibles.

Les options à teneur réduite en nicotine offrent aux fumeurs des alternatives de nicotine qui leur conviennent le mieux afin de les aider à délaisser le tabagisme.

JUUL Labs a été fondé avec pour simple mission d'avoir une incidence sur les vies de plus d'un billiard de fumeurs adultes - cinq millions au Canada - en offrant une alternative satisfaisante comparativement au tabagisme.

« Offrir une véritable alternative au tabagisme à plus de cinq millions de fumeurs adultes au Canada signifie satisfaire leurs besoins et leurs préférences lors de leur cheminement de transition », affirme le Directeur général de JUUL Labs au Canada, Mike Nederhoff. « Nous désirons aider les fumeurs adultes qui choisissent de mettre fin à leur relation avec le tabagisme, en leur offrant différents dosages de nicotine et en leur permettant de choisir ce qui leur convient le mieux. »

JUUL Labs offre six différentes saveurs sous forme de capsule, aux adultes du Canada, qui sont conformes aux réglementations canadiennes : tabac de Virginie, Menthe, Mangue et Vanille, Fruits et Concombres. Les six saveurs sont actuellement disponibles en teneur de 5% dans les magasins de détail, les magasins de vapotage et le site de commerce électronique de la société à JUUL.ca. Lors de la mise en marché du produit à 3% de nicotine, cette semaine, ce dosage sera disponible à travers les magasins de vapotage et à JUUL.ca, alors qu'ils seront disponibles dans les magasins de détail et les dépanneurs, à partir du 1e janvier, 2019.

JUUL Labs est une entreprise technologique dédiée à l'élimination du tabagisme en offrant aux fumeurs adultes existants une réelle alternative au tabagisme. Les recherches de la société ont démontré à date que plus d'un million de fumeurs utilisent maintenant les produits JUUL et nos efforts se concentrent actuellement à faciliter la transition de plusieurs autres millions de fumeurs, dans les années à venir, par l'entremise d'innovations technologiques.

