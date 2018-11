BlueWind Medical nomme un nouveau président exécutif







Daniel Lemaitre apporte plus de trois décennies d'expérience dans le domaine des dispositifs médicaux

BlueWind Medical, une société mettant au point une plateforme de neurostimulation miniature, sans fil, pour traiter de multiples indications cliniques, est heureuse d'annoncer que Daniel T. Lemaitre assumera le rôle de président exécutif.

Efi Cohen Arazi, membre du Conseil d'administration de BlueWind et PDG de Rainbow Medical, la société de portefeuille qui a fondé BlueWind en 2010, a déclaré : « Dan est un dirigeant expérimenté et avisé dans le domaine des dispositifs médicaux. Son acuité opérationnelle et financière en fait la personne idoine pour orienter les actions de BlueWind, en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché et de commercialisation de sa plateforme thérapeutique de neuromodulation. Dan est un complément exceptionnel de l'équipe dirigeante de l'entreprise. »

L'expérience de Lemaitre en matière de direction inclut les fonctions de PDG de CoreValve et de Direct Flow Medical. Il a également occupé les fonctions de directeur général adjoint chargé de la stratégie et du développement commercial chez Medtronic et de président de Bioventus après sa session par Smith & Nephew dans le cadre d'une opération de capital-investissement. Il est actuellement président d'Endologix (ELGX) et siège au Conseil d'administration de Globus Medical (GMED).

Dan a fait ses preuves dans le secteur financier durant ses 28 années passées en tant qu'analyste de premier plan en matière de dispositifs médicaux à Wall Street, chez Cowen & Company, puis chez Merrill Lynch.

« Je suis enchanté de travailler aux côtés de Guri Oron, le PDG et des autres membres, très investis et compétents, de l'équipe de BlueWind », a déclaré Daniel Lemaitre. « La technologie moins invasive de BlueWind peut potentiellement révolutionner le traitement d'une multitude de maladies, grâce à des produits respectueux des patients, qui assurent une efficacité clinique et une rentabilité supérieure. Nous ciblons d'abord le marché de l'hyperactivité vésicale, où les besoins des patients sont importants et non satisfaits. Une étude pivot pour obtenir l'approbation de la FDA débutera en 2019. »

À propos de BlueWind Medical

BlueWind Medical a été créée en 2010 par Rainbow Medical. La société met au point une plateforme technologique de neurostimulateurs miniatures, sans fil, pouvant être injectés ou implantés dans le cadre d'une procédure peu invasive, en vue de traiter plusieurs indications. En accordant la priorité aux besoins des patients, l'équipe d'ingénieurs et de chercheurs expérimentés et dévoués de BlueWind Medical, crée une plateforme polyvalente et efficace qui transformera la neuromodulation telle que nous la connaissons.

À propos de Rainbow Medical

Rainbow Medical (www.rainbowmd.com ) est une société de portefeuille privée originale, qui lance et permet la croissance des jeunes pousses mettant au point des dispositifs médicaux révolutionnaires, répondant à d'importants besoins non satisfaits du marché, dans un large éventail de domaines médicaux.

